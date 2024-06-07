Гофф та Сінякова вийшли у фінал парного розряду Ролан Гаррос

Представниці США Керолайн Доулхайд та Дезері Кравчик поступились чесько-американській парі Катаріна Сінякова/Коко Гофф.

Матч тривав 2 години та завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:2. Гофф та Сінікова 7 разів подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 6 з 10 брейк-пойнтів.

У фіналі їм протистоятиме італійська пара Сара Еррані та Ясміне Паоліні.

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція

Парний жіночий розряд

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

1/2 фіналу, 7 червня

Катаріна Сінякова (Чехія) /Коко Гофф (США) — Керолайн Доулхайд/Дезері Кравчик (США) 5:7, 6:4, 6:2

Напередодні українська тенісистка Марта Костюк та її румунська напарниця Єлена Габріела Русе поступилися у півфіналі парного Ролан Гаррос.