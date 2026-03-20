Скандал у Маямі: тенісистка втекла з корту після поразки і проігнорувала суперницю

Гучний інцидент стався на турнірі Miami Open, де чеська тенісистка Катержина Сінякова влаштувала справжній демарш після поразки.

У матчі першого кола 13-та сіяна несподівано поступилася колумбійці Каміла Осоріо з рахунком 6:1, 6:4.

На останньому розіграші Сінякова впала на корт, після чого Осоріо одразу підбігла, щоб переконатися, що з суперницею все гаразд. Але реакція чешки шокувала.

Катержина Сінякова холодно потиснула руку і демонстративно пішла повз, навіть не зупинившись на розмову.

Осоріо, явно здивована такою поведінкою, спробувала ще раз підійти до суперниці вже біля лави, щоб перевірити її стан. Проте Сінякова вдруге проігнорувала її, схопивши сумку і просто пішовши.

What an awkward ending to the Osorio and Siniakova match pic.twitter.com/obRY7OEU69 — Gio (@jsmove7) March 18, 2026

Нагадаємо, не так давно російська тенісистка Мірра Андрєєва зганьбилася після поразки на Індіан-Веллс, розбивши ракетку та пославши фанатів.

Раніше повідомлялося, що "нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка відзначилася схожим епізодом у протистоянні з Еліною Світоліною, пославши українку.