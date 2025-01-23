Стали відомі фіналісти парного розряду Australian Open

У Мельбурні завершились півфінальні поєдинки Australian Open парного розряду серед чоловіків.

Дует Хеліоваара/Паттен здолав німців Паттена та Пюца з рахунком 2:1 (6:4, 3:6, 7:6(7)) та вийшов у фінал турніру.

Другою парою фіналістів стали італійці Болеллі та Вавассорі, які переграли тандем Горанссон-Вербек 2:1 (2:6, 6:3, 6:4).

Зазначимо, що вирішальний поєдинок Australian Open парного розряду серед чоловіків відбудеться 25 січня. Старт матчу заплановано на 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, найкращий результат у парному розряді на турнірі серед українок показала Людмила Кіченок, яка вибула на стадії 1/8 фіналу, поступившись у парі з Чань дуету Младенович-Шуай.

Цей поєдинок завершився скандалом, у результаті якого українка не потиснула руку французькій тенісистці.

Свій вчинок Людмила пояснила тим, що Младенович допустила погрози на її адресу.