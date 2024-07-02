Кривава істерика: росіянин Рубльов розбив ракеткою своє коліно
Російський тенісист Андрєй Рубльов (6) розбив ракеткою своє коліно піл час матчу на Вімблдоні-2024.
Інцидент стався у третьому сеті, коли "нейтральний" спортсмен програв свою подачу в поєдинку першого кола проти аргентинця Франсіско Комесани (122). Після цієї ситуації гру перервали через дощ.
Нагадаємо, нещодавно Рубльова дискваліфікували з турніру категорії ATP 500 в Дубаї за те, що він визвірився на суддю.
Раніше на Вімблдоні стартували українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко та Катерина Байндль програли свої матчі.