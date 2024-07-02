Кривава істерика: росіянин Рубльов розбив ракеткою своє коліно

Російський тенісист Андрєй Рубльов (6) розбив ракеткою своє коліно піл час матчу на Вімблдоні-2024.

Інцидент стався у третьому сеті, коли "нейтральний" спортсмен програв свою подачу в поєдинку першого кола проти аргентинця Франсіско Комесани (122). Після цієї ситуації гру перервали через дощ.

esta totalmente mal de la cabeza rublev, emociona pic.twitter.com/ylO4NMxGNh — santi (@santticge) July 2, 2024

Нагадаємо, нещодавно Рубльова дискваліфікували з турніру категорії ATP 500 в Дубаї за те, що він визвірився на суддю.

Раніше на Вімблдоні стартували українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко та Катерина Байндль програли свої матчі.