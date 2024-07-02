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Кривава істерика: росіянин Рубльов розбив ракеткою своє коліно

Микола Дендак — 2 липня, 19:23
Кривава істерика: росіянин Рубльов розбив ракеткою своє коліно

Російський тенісист Андрєй Рубльов (6) розбив ракеткою своє коліно піл час матчу на Вімблдоні-2024.

Інцидент стався у третьому сеті, коли "нейтральний" спортсмен програв свою подачу в поєдинку першого кола проти аргентинця Франсіско Комесани (122). Після цієї ситуації гру перервали через дощ.

Нагадаємо, нещодавно Рубльова дискваліфікували з турніру категорії ATP 500 в Дубаї за те, що він визвірився на суддю.

Раніше на Вімблдоні стартували українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко та Катерина Байндль програли свої матчі.

Андрєй Рубльов Вімблдон-2024

Андрєй Рубльов

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