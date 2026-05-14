Сіннер встановив історичний рекорд Мастерсів, обігравши Рубльова у чвертьфіналі в Римі

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер вийшов у півфінал домашнього Мастерсу в Римі, обігравши у чвертьфінальному матчі "нейтрального" Андрєя Рубльова.

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Перемога стала для Сіннера 32-ю поспіль, здобутою на турнірах WTA 1000. Італієць побив рекорд легендарного Новака Джоковича (31). Загалом же Яннік здобув 121 перемогу у своїх 150 перших матчах на Мастерсах, поступаючись за цим показником лише Рафаелю Надалю (123).

Internazionali BNL D'Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 14 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Андрєй Рубльов (-) 6:2, 6:4

Суперники зустрічалися водинадцяте, Сіннер має 8 перемог. У півфіналі змагань перша ракетка світу зіграє проти сильнішого в матчі між Мартіном Ландалусе (94, Іспанія) та Даніїлом Медведєвим (9, -).

Нагадаємо, що в другому півфіналі Мастерсу в Римі зустрінуться Каспер Рууд (25, Норвегія) та Лучано Дардері (20, Італія).