Російський тенісист під час матчу з психу покалічив себе, розбивши руку до крові

Російський тенісист Андрій Рубльов знову опинився в центрі уваги через свою поведінку на корті. Під час чвертьфінального матчу турніру ATP 250 у китайському Ханчжоу спортсмен не зміг впоратися з емоціями та в підсумку травмував власну руку.

Під час одного з епізодів Рубльов вдарив рукою рекламний щит біля корту. Унаслідок удару тенісист порізав руку, яка почала кровоточити. Через травму спортсмену довелося скористатися медичною перервою.

Для Рубльова подібні емоційні зриви на корті вже не є чимось незвичним. Росіянин неодноразово завдавав собі ушкоджень під час матчів через спалахи агресії, а цього разу черговий удар завершився кров'ю та вимушеною паузою.

Попри цей інцидент, Рубльов у напруженому поєдинку здолав француза Уго Гастона з рахунком 6:7, 7:6, 6:1.

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Раніше повідомлялося, що тенісист із російським корінням ледь не влаштував скандал під час матчу, подумавши, що в нього вкрали ракетку.