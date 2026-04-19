Фіс обіграв росіянина у фіналі турніру АТР в Барселоні

Станіслав Матусевич — 19 квітня 2026, 20:41
Французький тенісист Артур Фіс (30) став переможцем турніру серії АТР 500 у Барселоні. В фінальному матчі він обіграв росіянина Андрєя Рубльова (15).

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(2).

Barcelona Open Banc Sabadell АТР 500
Барселона, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $2,950,310
Фінал, 19 квітня

Артур Фіс (Франція) – Андрєй Рубльов (-) 6:2, 7:6(2)

Суперники зустрічалися втретє, француз має дві перемоги.

Титул став для Фіса четвертим на турнірах АТР у шести проведених фіналах, причому три з них він завоював саме на "п'ятисотниках".

Нагадаємо, що з домашнього турніру в Барселоні через травму зап'ястя знявся друга ракетка світу Карлос Алькарас. Через неї іспанець не виступить і на Мастерсі в Мадриді, який стартує наступного тижня.

