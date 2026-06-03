Стала сама із собою розмовляти і програла: у Сабалєнки поїхав дах під час матчу на Ролан Гаррос

Ролан Гаррос-2026 подарував одну з найбільших сенсацій турніру. Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка не змогла пробитися до півфіналу, поступившись Діані Шнайдер.

Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин і завершився перемогою російської тенісистки з рахунком 3:6, 7:5, 6:0.

Особливу увагу вболівальників привернула поведінка Сабалєнки під час матчу. У вирішальні моменти зустрічі телекамери неодноразово фіксували, як тенісистка активно розмовляла сама з собою, емоційно реагувала на невдалі розіграші та намагалася впоратися з наростаючим роздратуванням.

Після впевнено виграного першого сету гра білоруски почала поступово руйнуватися. Шнайдер перехопила ініціативу, змусила фаворитку дедалі частіше помилятися, а в третій партії повністю домінувала на корті.

Найбільш шокуючим став саме заключний сет. Перша ракетка світу не змогла взяти жодного гейму, дозволивши суперниці оформити розгромні 6:0 та вийти до півфіналу турніру.

Нагадаємо, в іншому півфіналі паризького мейджору зіграють українка Марта Костюк та росіянка Мірра Андрєєва. Матч відбудеться вже у четвер, 4 червня, о 16:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що колишній російський тенісист розбив вщент свою ракетку після програного сету.