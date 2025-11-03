Бублік не міняється: колишній російський тенісист розтрощив ракетку після програного сету

1 листопада росіянин із казахстанським паспортом Алєксандр Бублік уперше у своїй кар’єрі вийшов до півфіналу турніру ATP 1000 у Парижі, і залишив по собі не лише гарну гру, а й гарячий епізод.

У напруженому матчі проти десятого номеру світового рейтингу Фелікса Оже-Альясіма з Канади Бублік програв із рахунком 7:6(3), 6:4, але найбільше обговорюють не результат, а його спалах емоцій.

Читайте також : Відео У росіянина знову здали нерви: Мєдвєдєв епічно розтрощив ракетку після вильоту з US Open

Наприкінці третього гейму другого сету тенісист вибухнув люттю після невдалого розіграшу, і безжально розтрощив свою ракетку об корт, розбивши її на друзки.

Нагадаємо, титул переможця Masters у Парижі зрештою здобув Яннік Сіннер, який обіграв у фіналу турніру "кривдника" Бубліка (6:4, 7:6(4)).

Раніше повідомлялося, що колишній росіянин зганьбився ще на ранніх стадіях турніру, обізвавши свого суперника "щуром ***ним", звинувачуючи того в надмірних емоціях після подвійних помилок новоспеченого казаха.