Хотів вивести на поле партнерів, але не вийшло: гравці Тоттегема епічно затролили свою зірку

Бразильський форвард Тоттенгема Рішарлісон став героєм кумедного епізоду під час передсезонних зборів англійського клубу в Австралії.

Нападник, який пропустив чемпіонат світу-2026 та використав літо для повноцінного відновлення, готується до нового сезону АПЛ із великими амбіціями. Схоже, бразилець уже намагається проявляти себе як один із лідерів команди.

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Перед одним із тренувань Рішарлісон вирішив ефектно вивести партнерів на поле, поводячись так, як це зазвичай робить капітан команди перед матчами. Форвард упевнено побіг уперед, очікуючи, що решта футболістів рушать слідом.

Втім, сценарій виявився зовсім іншим. У той момент, коли Рішарлісон розпочав свій забіг, партнери несподівано зупинилися. Судячи з відео, саме захисник Бен Девіс жестом попросив команду залишитися на місці, дозволивши бразильцю самому вибігти на поле.

Richarlison thought he was leading Spurs out... but no one followed 😭 (via spursofficial/IG) pic.twitter.com/yL2wBGsIMI — ESPN UK (@ESPNUK) July 26, 2026

У результаті Рішарлісон лише за кілька секунд зрозумів, що став жертвою дружнього розіграшу. Епізод викликав сміх у гравців та вболівальників, а відео швидко розлетілося соцмережами, зібравши безліч жартівливих коментарів на адресу бразильця.

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