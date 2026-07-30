Швьонтек провела спільне тренування на полі із футболісткою Барселони

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек ненадовго змінила тенісний корт на футбольне поле.

Польська тенісистка зустрілася у Варшаві із нападницею жіночої Барселони Євою Пайор, щоб провести незвичайне спільне тренування та перевірити свої навички володіння футбольним м'ячем.

Спортсменки виконували різноманітні вправи, обмінювалися передачами та весело проводили час. Відео їхньої зустрічі швидко розлетілося соцмережами, а шанувальники оцінили футбольну техніку однієї з найкращих тенісисток планети.

Після тренування Швьонтек із гумором прокоментувала свій дебют у новому амплуа.

"Це було неймовірно весело. Але, без сумніву, поки що я залишаюся у тенісі. Зате тепер із нетерпінням чекатиму, коли побачу Єву Пайор уже на тенісному корті", — написала Іга у своїх соцмережах.

Раніше повідомлялося, що Швьонтек відзначилася неспортивною поведінкою на корті після вильоту з Вімблдону.