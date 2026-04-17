Новий скандал: Сабалєнка "засвітилася" під відео з підтримкою Путіна

Богдан Войченко — 17 квітня 2026, 06:30
Новий скандал: Сабалєнка засвітилася під відео з підтримкою Путіна

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка опинилася у центрі резонансної історії, яка викликала хвилю обговорень у спортивному та медійному просторі.

Цього разу причиною став її лайк під відео російської блогерки та медійної особи Вікторії Боні, у якому звучить звернення до президента РФ Володимир Путін із відкритою підтримкою.

У ролику Боня заявляє про підтримку російського лідера та називає його "сильним політиком", що одразу зробило відео предметом гострих дискусій, а реакція Сабалєнки лише підсилила увагу до ситуації.

Нагадаємо, у 2023 році Аріна спробувала зробити "хід конем" під час Ролан Гаррос,заявивши, що наразі не підтримує диктаторський режим Лукашенка, який допомагає рф під час війни з Україною.

Проте не так давно стало відомо, що Сабалєнка має певні відносини з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком, які почалися у 2018 році.

