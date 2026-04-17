Новий скандал: Сабалєнка "засвітилася" під відео з підтримкою Путіна

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка опинилася у центрі резонансної історії, яка викликала хвилю обговорень у спортивному та медійному просторі.

Цього разу причиною став її лайк під відео російської блогерки та медійної особи Вікторії Боні, у якому звучить звернення до президента РФ Володимир Путін із відкритою підтримкою.

У ролику Боня заявляє про підтримку російського лідера та називає його "сильним політиком", що одразу зробило відео предметом гострих дискусій, а реакція Сабалєнки лише підсилила увагу до ситуації.

Aryna Sabalenka liked the video with the appeal of Russian propagandist Victoria Bonya to Putin.



"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said. pic.twitter.com/1oUOv71Y2u — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) April 16, 2026

Нагадаємо, у 2023 році Аріна спробувала зробити "хід конем" під час Ролан Гаррос,заявивши, що наразі не підтримує диктаторський режим Лукашенка, який допомагає рф під час війни з Україною.

Проте не так давно стало відомо, що Сабалєнка має певні відносини з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком, які почалися у 2018 році.