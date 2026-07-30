Рятував брата, але сам застряг: зірку збірної Аргентини три години витягували з багнюки фанати

Герой збірної Аргентини Еміліано Мартінес, який неодноразово рятував свою команду у найважливіші моменти, цього разу сам потребував допомоги.

Курйозний інцидент стався, коли голкіпер вирушив допомогти своєму братові, автомобіль якого застряг на ґрунтовій дорозі. Однак спроба завершилася невдало — пікап самого Мартінеса також загруз у багнюці.

Футболіст опинився фактично посеред поля без можливості самостійно вибратися. На щастя для чемпіона світу, неподалік проїжджали місцеві вболівальники Леонардо Альбарасін та його син Раміро, які одразу кинулися допомагати своєму кумиру.

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За словами очевидців, рятувальна операція тривала близько трьох годин. Спільними зусиллями фанатам вдалося витягнути з багнюки спочатку автомобіль брата воротаря, а потім і пікап самого Мартінеса.

Після цього голкіпер щиро подякував своїм рятівникам. Спершу він роздав автографи, а потім вирішив зробити особливий подарунок — зняв футболку збірної Аргентини та віддав її Леонардо.

"Він виграв для нас чемпіонат світу, а тут дякує мені й дарує свою футболку. Це просто неймовірно", — емоційно розповів уболівальник, який не зміг стримати сліз.

Раніше повідомлялося, що Мессі зробив особливий подарунок для кожного гравця збірної Аргентини.