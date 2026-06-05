Хвалінська – про вихід у фінал Ролан Гаррос: Раніше я не грала проти таких сильних суперниць

Сенсаційна польська фіналістка Ролан Гаррос Мая Хвалінська поділилася емоціями від перемоги над росіянкою Діаною Шнайдер у півфіналі.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Це був дуже складний матч, безумовно, і ментально, і фізично. Мені здається, перший сет був справжньою битвою. Ми обидві точно віддали все, що могли. Тож так, я дуже пишаюся зусиллями, своєю роботою. І, звичайно, я просто дуже щаслива цій перемозі",

Мая вперше в кар'єрі обіграла суперниць із топ-50 світового рейтингу і задоволена, що надалі зможе виступати на турнірах високого рівня.

"Раніше у мене не було великого досвіду, не було багато можливостей грати проти таких сильних суперниць і тенісисток із високим рейтингом. Тож це фактично перший раз, коли у мене з'явилася така можливість. Я рада, що користуюся нею.

Тепер я знаю, що мій рейтинг дозволить мені частіше грати на турнірах вищого рівня. Подивимося, як я продовжу. А зараз я просто намагаюся зосередитися ще на одному матчі".