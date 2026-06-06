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Думаю, я можу пишатися собою: сенсаційна Хвалінська – про поразку від Андрєєвої у фіналі Ролан Гаррос

Олексій Мурзак — 6 червня 2026, 21:52
Думаю, я можу пишатися собою: сенсаційна Хвалінська – про поразку від Андрєєвої у фіналі Ролан Гаррос
Мая Хвалінська
Getty Images

24-річна польська тенісистка Мая Хвалінська (114) прокоментувала свою поразку від "нейтральної" Мірри Андрєєвої (8) у фіналі Ролан Гаррос, наголосивши, що, попри невдачу, вона може пишатися собою.

Її слова наводить BTU.

"Це безумовно були незабутні три тижні для мене. Це був приголомшливий час. Я точно ніколи не забуду ці три тижні. Сьогодні, звісно, був дуже складний матч. Мірра сьогодні була набагато сильнішою і заслужила на перемогу. Але я безумовно пишаюся своїми зусиллями. Я, очевидно, віддала все, що могла. Так, думаю, я можу пишатися собою.

Мені здавалося, що сьогодні у мене немає зброї проти неї. Вона безумовно набагато краще за мене справлялася з вітром і грала дуже розумно. Так, думаю, потім позначилися нерви. Вона вже хотіла довести матч до кінця. Крім того, вона грала з урахуванням вітру, тому трохи, не те щоб ховалася, але наче йшла від сильного удару по м'ячу, намагалася не ризикувати зайвий раз.

Вітер був божевільний. Я була дуже… не здивована, а скоріше захоплена тим, як вона з цим упоралася. Я розумію, що мені потрібно над цим працювати, і у мене тут ще багато роботи", – зазначила Мая.

Сенсаційна тенісистка також зазначила, що за таким величезним стрибком насправді стоять 18 років важкої роботи, терпіння та наполегливості.

"Мені довелося пройти через дуже багато всього, щоб опинитися в цьому місці, у цьому становищі. Життя іноді дивне, і потрібно просто робити свою справу і вірити, що одного разу все спрацює. Я рада, що це відбулося.

Чесно кажучи, у мене не було відчуття, що я граю у свій найкращий теніс, і це трохи дивно. Мені здається, я отримала багато впевненості, тому що раніше я майже не грала проти високорейтингових тенісисток. Це був перший раз, коли я зустрілася з ними, і безумовно отримала багато впевненості", – додала Хвалінська.

Зазначимо, що Хвалінська стала найбільш низькойретинговою фіналісткою Ролан Гаррос в історії й з наступного тижня вперше увійде до топ-100, перемістившись одразу на 21 позицію.

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Ролан Гаррос Мая Хвалінська

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