Ястремська влаштувала розкішну фотосесію на тенісному корті в Італії

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася зі своїми підписниками новою атмосферною фотосесією з Пармs.

Спортсменка опублікувала серію стильних кадрів на своїй сторінці в Instagram. На фото Ястремська позує у класичному костюмі прямо на тенісному корті з ракеткою та м'ячем у руках.

Окрім цього, тенісистка також показала атмосферні світлини з трибун корту в Рим, де продемонструвала ще кілька стильних образів.

Публікація швидко зібрала тисячі вподобайок і коментарів, а фанати відзначили елегантний стиль української спортсменки та атмосферу італійських кадрів.

Нагадаємо, напередодні Ястремська обіграла аргентинку Солану Сьєрру у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 125 в італійській Пармі й вийшла у півфінал.

Читайте також : Фото Друга ракетка світу взяв участь у "ґрунтовій" фотосесії для культового журналу

На старті змагань у Пармі Даяна перемогла іншу представницю Аргентини, Вікторію Босіо, а в другому колі легко розібралася з бельгійкою Ганне Вандевінкель.