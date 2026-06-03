Приниження Федерера, епічна битва з Джоковичем. 10 легендарних матчів Надаля на Ролан Гаррос

Ролан Гаррос-2026 у самому розпалі, і сьогодні, 3 червня, свій 40-й день народження святкує головна легенда Відкритого чемпіонату Франції, Рафаель Надаль. Мабуть, є якийсь символізм у тому, що щороку (за виключенням ковідного сезону-2020) "Король грунту" святкував свій день народження саме під час улюбленого турніру.

112 перемог і всього 4 поразки, 14 титулів – статистика, яка просто не вкладається у голові. Історія виступів Надаля на Ролан Гаррос – це найбільш тотальне домінування в історії тенісу. Рекорди іспанця виглядають недосяжними, і важко повірити у те, що в осяжному майбутньому хтось бодай до них наблизиться.

До ювілею іспанської легенди ми підготували для вас добірку з 10 найбільш пам'ятних матчів у кар'єрі Надаля на Ролан Гаррос. Згадувати ми їх будемо у хронологічному порядку – це дозволить більш цілісно розповісти історію домінування Рафи на головному турнірі грунтового сезону. Тим більше, що деякі з матчів, про які ми поговоримо нижче, ознаменовували собою цілі віхи в кар'єрі легендарного іспанця.

Перший титул

2005 рік, фінал, Маріано Пуерта (6:7 (6), 6:3, 6:1, 7:5)

Взяти "Кубок мушкетерів" Рафаелю Надалю вдалося з першої ж спроби. Як не парадоксально, у 2005 році Ролан Гаррос залишався останнім турніром Gland Slam, на якому іспанський вундеркінд ще не дебютував. У його активі вже було по два виступи на US Open і Australian Open і один – на Вімблдоні. І жодного виходу бодай до чвертьфіналу.

Втім, назвати перемогу Надаля на Ролан Гаррос-2005 суперсенсацією не можна. До старту турніру він підходив уже в статусі четвертої ракетки світу. Стрімкий злет по рейтингу 18-річному тінейджеру забезпечили блискучі результати саме на грунті: до Ролан Гаррос Надаль підійшов уже з 5 виграними грунтовими турнірами в активі, серед яких – Мастерси в Монте Карло та Римі. Так, 18 років, так, дебютант – але з такими результатами по сезону людина не може не бути в числі топфаворитів.

І свій статус Надаль виправдовував повною мірою. До півфінального матчу проти Роджера Федерера він підійшов усього з одним програним сетом: у четвертому раунді відібрати одну партію у іспанця зумів Себастьян Грожан.

Півфінал Ролан Гаррос-2005 став третьою очною зустріччю Надаля зі швейцарцем, який на той момент безроздільно домінував у світовому тенісі. В 2004 році 17-річний Рафа вперше гучно заявив про себе на весь світ, сенсаційно вибивши Федерера у 1/16 фіналу Мастерса в Маямі, а наступного року на тому ж турнірі швейцарець взяв реванш, вигравши важку п'ятисетову битву в фіналі. Перший матч двох майбутніх легенд на грунті завершився переконливою перемогою Надаля – Федерер відібрав у іспанця всього один сет.

І ось – фінал. У суперниках – сенсаційний аргентинець Маріано Пуерта, який на той момент посідав лише 37 місце в рейтингу АТР і ніколи не доходив далі третього раунду на турнірах Gland Slam. Здавалося б, значно простіший бар'єр для Рафи, ніж перша ракетка світу в півфіналі. Але ж ми говоримо про юнака, який всього двома днями раніше відсвяткував свій 19-й день народження.

Початок поєдинку, здавалося б, говорив про те, що на Надаля чекає легка прогулянка. Пуерта виглядав погано, і вже втратив один гейм на своїй подачі. За рахунку 1:3, 15:40 на своїй подачі аргентинець викликав на корт лікаря – у нього були проблеми з м'язом стегна. Ситуація максимально скрутна.

Проте із забинтованим стегном Пуерта раптово заграв значно краще. Він відіграв 2 брейк-поїнти, захистив подачу, та одразу після цього зробив зворотний брейк! Далі тенісисти своєї подачі не втрачали: доля першого сету вирішувалася на тай-брейку, який забирає Пуерта – 8:6.

Проте після цього Надаль перехопив ініціативу в матчі. Рафа взяв другий сет 6:3, після чого віддав супернику лише один гейм у четвертій партії. Здавалося, все йде до легкої перемоги іспанця. Проте Пуерта несподівано зумів знайти друге дихання та в першому ж геймі четвертого сету зробив брейк, який, утім, захистити не зумів.

Після цього суперники захищали свою подачу аж до рахунку 4:4. Пуерті вдруге вдалося зробити брейк, проте то був його останній виграний гейм у матчі. Надаль, відігравши 3 сетболи, зробив зворотний брейк, після чого взяв 2 гейми поспіль і вперше в кар'єрі виграв Ролан Гаррос. Так народжувалася легенда. Ну а на Пуерту в грудні 2005 року чекав уже другий у кар'єрі допінговий бан – у його організмі знайшли етилефрин.

Приниження Федерера

2008 рік, фінал, Роджер Федерер (6:1, 6:3, 6:0)

Ще під час грунтового сезону-2005 розпочалася феноменальна серія Надаля з 81 поспіль перемоги на улюбленому покритті, яку перервав лише Федерер на Мастерсі в Гамбургу в 2007 році. Рафа міцно закріпився у статусі "короля грунту", а їхнє протистояння з Федерером стало справжнім "Ель Класико" світового тенісу.

У очних зустрічах впевнено лідирував іспанець, проте в цілому домінування Надаля на той момент носило лише локальний, грунтовий характер. На Ролан Гаррос-2008 іспанець приїхав у статусі триразового переможця Відкритого чемпіонату Франції, проте на інших турнірах Grand Slam досягнення були значно скромніші: на Вімблдоні – два поспіль програних фінали Федереру в 2006 і 2007 роках, а на хардових Мейджорах до вирішального матчу дістатися взагалі не вдавалося.

Похід за четвертим поспіль титулом на Ролан Гаррос Надаль розпочав більш ніж упевнено, і дістався фіналу без жодного програного сету. У вирішальному матчі суперником іспанця втретє поспіль став Федерер. І Рафа не просто втретє поспіль обіграв швейцарця у вирішальному матчі на Корті Філіппа Шатріє – це був справжній розгром.

Виграшного сценарію для Роджера того дня не було. Надаль настирно затягував суперника у свої улюблені довгі розіграші, де у швейцарця шансів не було. Спроби Федерера діяти агресивніше не працювали взагалі: він або помилявся сам, або наривався на фірмові контратаки Рафи. Єдиним коротким відтинком, коли Федереру вдалося вирівняти гру, був початок другого сету.

Втім, після цього гра швейцарця остаточно розсипалася. Після рахунку 3:3 він програв 9 геймів поспіль і отримав "бублика" у третьому сеті. Напевно, найбільше приниження у кар'єрі Роджера. Надаль віддав супернику всього 4 гейми – це друга найбільш розгромна перемога у фіналах Ролан Гаррос у Відкриту еру – після 1977 року, коли Гільєрмо Вілас віддав Браяну Готтфріду всього 3 гейми.

Попри всю свою хайповість і легендарність, протистояння Надаля та Федерера все ж рівним не назвеш – перевага іспанця за особистими зустрічами завжди була відчутною. І фінал Ролан Гаррос-2008 ідеально підсвітив ті тактичні переваги, які дозволяли Рафаелю раз за разом перегравати свого суперника. Нещодавно легендарний Енді Роддік назвав перфоманс Надаля в Парижі в 2008 році "ймовірно, найбільш домінуючим виступом тенісиста на турнірі Grand Slam в історії".

З розгрому Федерера у фіналі Ролан Гаррос для Надаля стартувало феноменальне літо 2008 року. Далі була перемога над тим же Роджером у легендарному фіналі Вімблдону-2008, золото Олімпіади в Пекіні та звання першої ракетки світу. Саме влітку 2008 року Надаль скинув Федерера з трону, і розгром у фіналі Ролан Гаррос був передвісником того, що незабаром у місті з'явиться новий шериф.

Перша поразка

2009 рік, 4-й раунд, Робін Содерлінг (2:6, 7:6 (2), 4:6, 6:7 (2)

У нашому хіт-параді знайшлося місце і для однієї поразки Надаля – як не крути, вона була епохальною. На старті сезону-2009 Рафаель виграє свій перший хардовий турнір Grand Slam – Australian Open. На Ролан Гаррос іспанець вперше приїхав у статусі першої ракетки світу.

Грунтовий сезон складався цілком успішно: перемоги на Мастерсах у Монте Карло та Римі, а також турнірі АТР 500 в Барселоні. На Ролан Гаррос перші три раунди були пройдені без жодного програного сету, суперник по четвертому колу – 25-та ракетка світу, Робін Содерлінг. Здавалося б, ніщо не віщувало проблем.

Проте перший сет Рафа провалив – 2:6. У другій партії іспанець додав, і рано повів з брейком. Утім, за рахунку 5:4 Надаль не зумів подати на сет, і Содерлінг довів справу до тай-брейку, який перша ракетка світу впевнено забрав – 7:2. Рахунок по сетах зрівняно, проте було помітно, що Рафаель не у своїй тарілці та не демонструє звичного рівня тенісу.

Перетворити певний прогрес другого сету на стійку тенденцію Надалю не вдалося. У третій партії точилася рівна боротьба, проте за рахунку 3:3 Содерлінг зумів зробити брейк і довести справу до перемоги в сеті – 6:4. У повітрі запахнуло сенсацією, і проблема була не лише в рахунку, а й у тому, що відбувалося на корті.

Надаль не демонстрував звичного рівня тенісу. Таке траплялося навіть із ним, проте в таких випадках Рафу зазвичай виручав чемпіонський менталітет – вміння додавати у потрібний момент, на вирішальних м'ячах. Але у матчі проти Содерлінга підводив і він: у шведа реалізація брейк-поїнтів становила 75%, у той час як у Надаля – лише 33.

Четвертий сет був практично копією другого: Рафаель знову рано повів з брейком, проте знову не зумів втримати перевагу. Справа знову дійшла до тайбрейку, проте цього разу Надаль його провалив, вигравши лише два очки. Содерлінг створив гучну сенсацію, і згодом довів, що його успіх не був випадковим, діставшись фіналу – там, щоправда, програв Федереру, дозволивши Роджеру оформити кар'єрний Gland Slam.

Ну а для Надаля та поразка ознаменувала початок першої чорної смуги в кар'єрі. Після Ролан Гаррос почалися проблеми з коліном: довелося пропускати Вімблдон та віддавати Федереру звання першої ракетки світу.

Солодка помста та повернення на трон

2010 рік фінал, Робін Содерлінг (6:4, 6:2, 6:4)

Міжсезоння показало, що проблеми Надаля з коліном не залишилися в минулому: з Australian Open-2010 іспанець знявся під час чвертьфінального матчу проти Енді Маррея. Тоді багато хто говорив про те, що вибратися з цих проблем зі здоров'ям Рафаелю вже не вдасться – "королю грунту" пророкували раннє та безславне завершення кар'єри.

Проте Надаль повернувся на вершину так, як вмів лише він. До Ролан Гаррос він підійшов із перемогами на Мастерсах у Монте Карло, Римі та Мадриді. У Парижі Рафа дійшов до фіналу, не програвши жодного сету, хоч і не так упевнено, як у 2008 році. У чвертьфіналі проти Ніколаса Альмагро два сети були виграні на тай-брейках.

Кажуть, що помста – страва, яку подають холодною. Проте доля подарувала Надалю шанс взяти реванш у Содерлінга ще коли епохальна поразка річної давнини була свіжою в пам'яті. Тим більше, що наприкінці сезону-2009 швед ще раз обіграв Рафу – на Підсумковому турнірі АТР. Загалом за особистими зустрічами іспанець все ще лідирував, проти брати реванш точно було за що.

Содерлінг до свого другого поспіль фіналу Ролан Гаррос підходив вже не як випадковий андердог-вискочка, а повноцінний грунтовик топового рівня. На шляху до вирішального матчу проти Надаля Робін у чвертьфіналі у чотирьох сетах обіграв Федерера, помстившись за поразку в фіналі річної давнини.

Втім, у фіналі наступив уже час Надаля брати реванш. Вирішальний матч, за великим рахунком, став вулицею з одностороннім рухом. Чи міг Содерлінг переломити хід поєдинку? Напевно, на це у нього був лише один шанс. Програвши перший сет 4:6, на старті другої партії він не реалізував брейк-поїнт. Після цього все остаточно пішло за планом Надаля: після рахунку 2:2 він виграв 4 гейми підряд і забрав другий сет. На самому початку третього сету Рафа зробив брейк, який остаточно похоронив шанси Содерлінга нав'язати боротьбу за перемогу в матчі.

Надаль взяв реванш за поразку річної давнини та повернувся на вершину, вигравши свій п'ятий Ролан Гаррос. То було лише початком найкращого сезону в кар'єрі Рафи: далі було повернення на першу сходинку рейтингу АТР, тріумфи на Вімблдоні та US Open – Надаль вже у віці 23 років зібрав кар'єрний Grand Slam.

Рекордний титул

2012 рік, фінал, Новак Джокович (6:4, 6:3, 2:6, 7:5)

2011 рік ознаменувався появою нової суперзірки світового тенісу – Новака Джоковича, який увійшов у свій прайм. Федерер відійшов на другий план – тепер головним протистоянням були битви Надаля з сербом. І, відверто кажучи, баталії цих двох, хоч і були менш медійними, ніж Федерер – Надаль, проте цікавішими суто зі спортивної точки зору. Перш за все тому, що тут у іспанця не було доволі явної переваги над суперником, зокрема і психологічної.

Сезон-2011 залишився за Новаком, який виграв 3 із 4 турнірів Grand Slam – звісно ж, окрім Ролан Гаррос. 2012 рік розпочався з їхньої епічної битви у фіналі Australian Open, яка тривала 5 годин і 53 хвилини. Два титани світового тенісу настільки виснажали один одного, що на церемонії нагородження навіть не могли стояти на ногах.

На грунті знову панував Рафа, який виграв Монте Карло, Барселону та Рим, при чому, на обох Мастерсах у фіналах обігрував саме Джоковича, не віддавши йому жодного сету. У Париж Надаль приїхав у статус 6-разового чемпіона Ролан Гаррос – він ділив перше місце за цим показником із Бьорном Боргом і міг стати абсолютним рекордсменом Відкритого чемпіонату Франції.

На шляху до фіналу проблем знову не виникнуло: Рафа не віддав суперникам жодного сету, у той час як Джоковичу довелося помучитися: Андреас Сеппі в 4-му раунді та Жо-Вільфрід Тсонга в 1/4 фіналу затримали серба на корті на всі 5 сетів. Для Новака це був перший у кар'єрі фінал на Ролан Гаррос.

Фінал розпочався для Рафи ідеально – в першому ж геймі вдалося взяти подачу суперника. За рахунку 2:3 Джокович зробив зворотній брейк, проте одразу ж після цього знову опинився в ролі наздоганяючого, припустившись подвійної помилки на брейк-поїнті. Цього іспанець супернику вже не пробачив – перший сет залишився за Надалем.

Друга партія розпочалася з того ж, що вирішило долю першої – з подвійної помилки Новака на брейк-поїнті. Проте цього разу фейл серба не виявився вирішальним – за рахунку 1:2 йому вдалося зробити зворотний брейк. Втім, від поразки в сеті Джоковича це не врятувало. За рахунку 3:3 Новак знову віддав подачу, і в пориві люті розтрощив свою лавку, за що отримав попередження від судді. Природа дала шанс сербу перезавантажитися: за рахунку 3:5 матч призупинили через дощ. Не допомогло: Новак ще раз віддав свою подачу та програв другий сет.

Третю партію Надаль знову розпочав з брейку, проте захистити його не зумів. І цього разу Джоковичу таки вдалося перехопити ініціативу в матчі – третій сет за ним, 6:2. Перевага Новака збереглася і на старті четвертої партії. Проте в момент, коли серб вів 2:1 з брейком, матч знову призупинили через дощ. І цього разу – надовго: лише вдруге в історії Ролан Гаррос фінал у чоловічому одиночному розряді довелося догравати наступного дня.

І така тривала пауза Новаку не пішла на користь. Весь вайб переваги над Надалем, кров'ю та потом зароблений у неділю, розвіявся, і Джокович одразу втратив перевагу в брейк – на боці іспанця була не лише погода, а й трос. За рахунку 3:3 Рафі вдалося відігрти подвійний брейк-поїнт, а за 5:4 на його користь матч знову призупинили через дощ – за ніч хмари над Парижем не розвіялися.

Втім, цього разу пауза була недовгою. За рахунку 6:5, 30:30 на подачі суперника Надаль серією фірмових потужних форхендів заробив матчбол. І тут Джоковича вкотре підвели нерви: знову подвійна помилка у ключовий момент. Рафа завоював свій сьомий титул на Ролан Гаррос, ставши абсолютним рекордсменом Відкритого чемпіонату Франції. А Новаку та його фанатам залишається лише гадати, як би склався матч, якби не затяжний недільний дощ у Парижі – насправді, все було не так однозначно, як може здатися з рахунку на табло.

Епічна битва

2013 рік, 1/2 фіналу, Новак Джокович (6:4, 3:6, 6:1, 6:7 (3), 9:7 )

Якби ми складали наш хіт-парад у форматі рейтингу, себто не в хронологічному порядку, а за ступенем епічності матчу, то півфінал 2013 року проти Джоковича неодмінно опинився би на першому місці. Але про все по порядку.

Після перемоги в фіналі Ролан Гаррос-2012 у кар'єрі Надаля наступила друга чорна смуга. Після раннього вильоту з Вімблдону Рафаель був змушений зробити паузу у виступах через тендиніт, і ця пауза затягнулася на більш ніж півроку. Знову пішли розмови про те, що це кінець кар'єрі Надаля, і знову іспанець осоромив скептиків.

Після тріумфу на Мастерсі в Індіан-Уеллсі Надаль підходив до Ролан Гаррос із перемогами в Барселоні, Мадриді та Римі. Єдиної поразки на грунті Рафа зазнав від Джоковича у фіналі Монте Карло.

На Відкритому чемпіонаті Франції старт був непростим. Надаль важко входив у матчі: у першому та другому раундах програвав стартові сети Даніелю Брандсу та Мартіну Кліжану відповідно, а в третьому колі забрав першу партію у Фабіо Фоньїні лише най тай-брейку. Втім, після цього послідували легкі перемоги над Кеї Нісікорі та Стеном Ваврінкою – здавалося, що по ходу турніру іспанець таки намацав оптимальну форму.

Дуже вчасно, оскільки з Джоковичем цього разу довелося зустрічатися уже у півфіналі. Перший сет залишився за Рафою – вирішальним виявився брейк у сьомому геймі. У п'ятому геймі другої партії Надаль знову взяв подачу суперника – серб опинився в непростій ситуації. Проте Новак не просто зумів вийти із неї: він забрав наступні 4 гейми поспіль і зрівняв рахунок за сетами.

Втім, Рафа після спаду в грі швидко зумів прийти до тями та впевнено забрав третій сет, віддавши Джоковичу лише один гейм. Сетбол іспанець реалізував одразу після того, як суддя віддав очко Новаку – Надаль у звичній для себе манері дуже довго готувався до подачі.

У сьомому геймі четвертої партії Рафа взяв подачу суперника – здавалося, дорога до перемоги відкрита. Проте Джокович не був би самим собою, якби так легко здався – вже у наступному геймі він зробив зворотний брейк.

У надзвичайно напруженому 11-му геймі Надаль знову взяв подачу суперника, проте не зумів подати на матч – Новак знову викрутився зі скрутної ситуації та довів справу до тай-брейку. І виграв його! 7:3 – і сербу вперше в кар'єрі вдалося добратися до п'ятого сету в матчах проти Надаля на Ролан Гаррос.

У вирішальній партії Джокович виглядав краще за іспанця. У першому ж геймі серб зробив брейк, у подальшому Новак був ближчим до того, щоби ще раз взяти подачу Надаля, ніж іспанець до зворотного брейку. Рафа опинився на краю прірви – він відставав і в рахунку, і за якістю гри.

І ось тут наступив легендарний момент, який змінив усе. За рахунку 3:4 Надалю таки вдалося нав'язати боротьбу на подачі серба. Рахунок 40:40, починається черговий затяжний розіграш. Джокович переграє Рафу та заганяє іспанця у глуху оборону. Ще один потужний форхенд – і Надаль з величезними труднощами дотягується до м'яч, ледве перебиваючи його через сітку.

Новак вибігає до сітки забивати легкий смеш і впевнено це робить. Проте серб не встиг вчасно загальмувати та влетів корпусом у сітку, ще коли м'яч був у грі – а торкатися сітки під час гри строго заборонено. На обличчі серба паніка – він віддав супернику очко. Очко настільки важливе, очко, яке, здавалося б, у нього вже в кишені!

Надаль заробив брейк-поїнт, і вчепився у свій шанс залишитися в грі зубами. І, зрештою, таки добився свого – на третьому брейк-поїнті Джокович припускається невимушеної помилки, пробиваючи в сітку – за іронією долі, практично в те ж місце, куди він вбіг, виконуючи той доленосний смеш.

Втім, після такого шокуючого для Новака повороту подій серб не розклеївся. Так, він втратив ініціативу в матчі, проте свою подачу тримав надійно. Тай-брейки у п'ятих сетах на Ролан Гаррос не були передбачені, тому епічна битва двох титанів світового тенісу вкотре затягнулася.

Джокович нервував. Новак сперечався з суддею, Паскалем Марією, та скаржився на надто слизький корт. Психологічний стан серба рано чи пізно мав вплинути на його гру. І за рахунку 7:8 це таки трапилося. Кілька безглуздих невимушених помилок поспіль – і Джокович під нуль програє гейм на своїй подачі, а заодно – і матч. Матч, у якому для нього все могло скластися зовсім по-іншому. Як би там не було, дві найкращих тенісисти світу вкотре подарували вражаючу битву – як за якістю гри, так і за драматургією.

Надаль вийшов у фінал, де у трьох сетах впевнено здолав Давіда Феррера. Далі була перемога на US Open і повернення на першу сходинку рейтингу АТР: Рафі вдруге вдалося повернутися після важкої травми на саму вершину.

У погоні за історією

2014 рік, фінал. Новак Джокович (3:6, 7:5, 6:2, 6:4)

Сезон-2014 для Надаля розпочався з прекрасного виступу на Australian Open, який завершився образливою поразкою від Стена Ваврінки у фіналі – по ходу матчу Рафа отримав травму спини та не був здатен грати на повну силу.

Пошкодження не виявилося серйозним із не спричинило чергову тривалу паузу в кар'єрі іспанця. Тим не менш, грунтовий сезон Надаля пішов не за планом. У Монте Карло та Барселоні він не добрався навіть до півфіналу, після чого переміг у Мадриді та програв Джоковичу у фіналі Риму. Ще ніколи у своїй кар'єрі Рафаель не підходив до Ролан Гаррос лише з одним виграним грунтовим турніром у активі. Статусу фаворита №1 це його не позбавило, проте приводи для тривоги були, і небезпідставні.

Втім, у Парижі Надаль грав на звичному для себе рівні, і добрався до фіналу всього з одним програним сетом – боротьбу зумів нав'язати Давід Феррер у чвертьфіналі. У вирішальному матчі на Рафу знову чекав усе той же Джокович.

У першому сеті іспанець був не у своїй тарілці – його діям бракувало гостроти, а на вирішальних очках партії ще й пішли невимушені помилки. Новак цим скористався, і забрав перший сет. Проте в другій партії Надалю вдалося додати та вирівняти гру. В середині сету суперники обмінялися брейками, проте за рахунку 6:5 іспанець вдруге взяв подачу Новака і зрівняв рахунок за сетами – 1:1.

Третій сет розпочався з брейку Надаля: Джокович на брейк-поїнті задумав серв-енд-воллей, проте влучив у сітку. Для Новака це стало початком кінця. Серб почав нервувати, кидався ракеткою об землю, помилявся на вирішальних м'ячах. Рафа такого не пробачав – третій сет за ним, 6:2.

Стабілізувати свій психологічний стан Джоковичу не вдалося – у четвертому сеті він продовжував припускатися необов'язкових промахів у вирішальні моменти. Завершилося все максимально символічно – подвійною помилкою на матчболі. Дев'ятий титул чемпіона Ролан Гаррос для Надаля та сумарно 14-й титул Grand Slam у кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з легендарним Пітом Сампрасом, у якого, втім, Федерер на той момент уже відібрав статус рекордсмена.

Проте попереду в Надаля були важкі часи: невдача на Вімблдоні та травма зап'ястя, яка призвела до тривалої паузи у виступах. І вперше Рафі не вдалося тріумфально повернутися після важкої травми – сезон-2015 він провалив.

Велике повернення та Десіма

2017 рік, фінал, Стен Ваврінка (6:2, 6:3, 6:1)

Невдалим вийшов і початок 2016 року. Проте на грунті Надаль почав повертати собі оптимальну форму: перемоги в Монте Карло та Барселоні. До Ролан Гаррос Рафа знову підходив у статусі одного з головних фаворитів, і впевнено пройшов перші два раунди. Здавалося, місяці страждань і невдач нарешті залишилися позаду, але ні – попереду був ще один удар долі. Після матчу другого раунду – знову травма зап'ястя, яка змусила Надаля знятися з турніру та взяти паузу у виступах.

Повернення на корт тріумфальним знову не вийшло. Знову пішли розмови про те, що великі перемоги Надаля залишилися позаду, і цього разу вони здавалися більш обгрунтованими. Проте в 2017 році Рафа нарешті повернувся: епічний фінал Australian Open-2017 міг стати лебединою піснею Надаля та Федерера, проте ознаменував їхній камбек на вершину.

На грунті Рафаель був знову в своєму праймі: до Ролан Гаррос він підійшов із титулами в Монте Карло, Барселоні та Мадриді. В Парижі Надаль просто катком пройшовся по суперниках, віддавши на шляху до фіналу всього 29 геймів. У вирішальному матчі на іспанця чекав Стен Ваврінка, і чемпіон Ролан Гаррос-2015 нав'язати боротьби Рафі також не зумів. Фінал перетворився на вулицю з одностороннім рухом: Надаль не залишив супернику жодних шансів, віддавши швейцарцеві всього 6 геймів.

Король грунтових кортів остаточно повернувся після двох дуже важких років і завоював свій ювілейний, десятий титул на Відкритому чемпіонаті Франції. Цей тріумф не став кінцевою точкою, а лиш важливим кроком до повернення на вершину: попереду була перемога на US Open і камбек на перше місце світового рейтингу.

Осіннє приниження Джоковича

2020 рік, фінал, Новак Джокович (6:0, 6:2, 7:5)

Сезон-2020 був особливим, ковідним. Через локдаун Ролан Гаррос довелося грати в жовтні. Абсолютно незвичні умови, і не лише через відсутність фанатів на трибунах, а й через погоду. Нижчі температури та вища вологість повітря повинні були стати проблемою для Надаля з його фірмовим топ-спін форхендом. Багато говорилося про те, що ось зараз, за таких умов, шанси на поразку Рафи на Ролан Гаррос як ніколи високі.

Але як же осоромив Надаль усіх скептиків! Це було тотальне домінування на зразок Ролан Гаррос-2008: жодного програно сету на шляху до фіналу та безжальна екзикуція свого принципового суперника у вирішальному матчі. В 2008 році під каток потрапив Роджер Федерер, в 2020 – Новак Джокович. У першому сеті серб, як і Федерер у 2008, отримав "бублика", і зумів нав'язати хоч якусь боротьбу лише у третій партії – 5:7. 13-й титул Рафи у Парижі та ювілейний, 20-й на турнірах Grand Slam – за цим показником іспанець наздогнав рекордсмена на той момент, Федерера.

На шляху до останнього титулу

2022 рік, 1/4 фіналу, Новак Джокович (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4))

2022 рік починався для Надаля казково: він нарешті вдруге виграв Australian Open і закрив другий кар'єрний Grand Slam. Проте далі почалися проблеми. Через травму ребра, отриману в фіналі Мастерса в Індіан Веллсі, грунтовий сезон виявився неповноцінним. Іспанець пропустив Монте Карло та Барселону, а ні в Мадриді, ні в Римі не дістався навіть півфіналу. У Мадриді, до того ж, повернулися старі проблеми зі стопою. Не надто оптимістична картина перед стартом Ролан Гаррос.

У Парижі Рафа почав впевнено – з трьох поспіль 3-сетових перемог. Проте у четвертому раунді почалися проблеми: канадця Фелікса Оже-Альяссіма вдалося обіграти лише в 5 партіях. А далі по сітці – Новак Джокович, який на шляху до зустрічі з Надалем не програв жодної партії. Шанси іспанця взяти реванш за поразку в півфіналі річної давнини виглядали сумнівно.

Надаль впевнено забрав перший сет 6:2, проте схожим чином починалася і їхня зустріч роком раніше. І коли Новаку вдалося забрати другу партію (хоча починалося для Рафи все ідеально – він вів 3:0 з двома брейками), такі аналогії стали напрошуватися ще сильніше.

Проте далі матч пішов за іншим сценарієм. На старті третього сету Надаль знову взяв подачу суперника, і цього разу вже не випустив хід партії з-під контролю – 6:2. Четвертий сет розпочався з того, що з брейком повів уже Джокович. За рахунку 3:5 Рафа відіграв два сетболи на подачі суперника, і для Новака це стало початком кінця. Серб зумів дійти до тайбрейку та відіграти там три сетболи за рахунку 1:6, проте Надаль свого вже не випустив з рук.

Здавалося, що найважчий бар'єр на шляху Рафи до фіналу вже подолано, проте у півфіналі Александер Звєрєв виявився рівним суперником. Іспанець взяв перший сет у неймовірно важкій боротьбі 7:6 (8). Тайбрейк повинен був вирішити долю і другої партії, проте в останньому розіграші перед ним Звєрєв невдало наступив на ногу при виконанні удару, травмував зв'язки та не зміг продовжити матч.

У фіналі суперником Надаля став Каспер Рууд, для якого Рафа був кумиром дитинства. Вирішальний матч став для іспанця легкою прогулянкою – 6:3, 6:3, 6:0. Надаль вперше в кар'єрі виграв перші два Мейджори у сезоні – здавалося, можна помріяти про Grand Slam. Проте тріумф на Ролан Гаррос-2022 став для іспанця початком кінця.

По ходу Вімблдону до проблем зі стопою додалася ще й травма м'язів живота, отримана під час чвертьфіналу проти Тейлора Фріца. На морально-вольових Рафа таки обіграв американця, проте на півфінал проти Ніка Кірьоса вийти вже не зумів. І після стількох камбеків після важких травм цього разу Надаль повернутися на вершину вже не зумів: у останні два роки кар'єри головним суперником Рафи стало його власне тіло. Як би там не було, іспанець пішов на пенсію абсолютною легендою тенісу, і важко уявити собі, що його рекорди на Ролан Гаррос колись будуть побиті – домінування Рафи на грунтовому Мейджорі було тотальним.