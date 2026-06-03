Меншик переміг у матчі молодих талантів і вийшов у півфінал Ролан Гаррос
20-річний чеський тенісист Якуб Меншик (27) обіграв на рік молодшого бразильця Жуана Фонсеку (30) і став другим півфіналістом Ролан Гаррос.
Гра тривала 2 години 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3, 7:6(3).
У третій партії Фонсека не зумів подати на сет за рахунку 5:4, а потім Меншик лише з сьомого матч-пойнту зумів схилити шальки терезів на свою користь.
Якуб Меншик (Чехія) – Жуан Фонсека (Бразилія) 6:4, 6:3, 7:6(3)
Суперники раніше не зустрічалися на рівні АТР. У півфіналі Меншик зіграє з третьою ракеткою світу з Німеччини Александром Звєрєвим.
Це буде дебютний півфінал турнірів Grand Slam для чеха, у Відкритій Ері він став сьомим представником своєї країни, який дістався до цієї стадії мейджору, і наймолодшим із них.
Нагадаємо, що на жіночому Ролан Гаррос визначилися дві перші півфіналістки, однією з яких стала українка Марта Костюк.