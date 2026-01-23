Алькарас зіграв ювілейний матч на турнірах Grand Slam
Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас переміг француза Корентена Муте (32) з рахунком 6:2, 6:4, 6:1 у третьому колі Australian Open. Поєдинок став сотим для лідера світового рейтингу на турнірах серії Grand Slam.
У 100 матчах Алькарас здобув 87 перемог, за цим показником іспанець поступається тільки легендарному шведу Бйорну Боргу, який виграв 88 ігор.
Карлос Алькарас (Іспанія) – Корентен Муте (Франція) 6:2, 6:4, 6:1
У наступному раунді змагань Алькарас зустрінеться з американцем Томмі Полом (20), у якого виграв 5 з 7 очних зустрічей.
Нагадаємо, що 40-річний швейцарець Стен Вавринка встановив віковий рекорд Australian Open.