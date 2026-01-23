Алькарас зіграв ювілейний матч на турнірах Grand Slam

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас переміг француза Корентена Муте (32) з рахунком 6:2, 6:4, 6:1 у третьому колі Australian Open. Поєдинок став сотим для лідера світового рейтингу на турнірах серії Grand Slam.

У 100 матчах Алькарас здобув 87 перемог, за цим показником іспанець поступається тільки легендарному шведу Бйорну Боргу, який виграв 88 ігор.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Третє коло, 23 січня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Корентен Муте (Франція) 6:2, 6:4, 6:1

У наступному раунді змагань Алькарас зустрінеться з американцем Томмі Полом (20), у якого виграв 5 з 7 очних зустрічей.

Нагадаємо, що 40-річний швейцарець Стен Вавринка встановив віковий рекорд Australian Open.