Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Алькарас зіграв ювілейний матч на турнірах Grand Slam

Станіслав Матусевич — 23 січня 2026, 13:10
Алькарас зіграв ювілейний матч на турнірах Grand Slam
Карлос Алькарас
IMAGO

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас переміг француза Корентена Муте (32) з рахунком 6:2, 6:4, 6:1 у третьому колі Australian Open. Поєдинок став сотим для лідера світового рейтингу на турнірах серії Grand Slam.

У 100 матчах Алькарас здобув 87 перемог, за цим показником іспанець поступається тільки легендарному шведу Бйорну Боргу, який виграв 88 ігор.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Третє коло, 23 січня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Корентен Муте (Франція) 6:2, 6:4, 6:1

У наступному раунді змагань Алькарас зустрінеться з американцем Томмі Полом (20), у якого виграв 5 з 7 очних зустрічей.

Нагадаємо, що 40-річний швейцарець Стен Вавринка встановив віковий рекорд Australian Open.

Australian Open Grand Slam Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Алькарас повторив досягнення трьох видатних тенісистів на турнірах Grand Slam
Сачко залишається найкращим українцем, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР
Алькарас обіграв Сіннера у виставковому матчі з шаленим призовим фондом
Алькарас продовжує лідирувати, українці потроху прогресують в оновленому рейтингу АТР
Алькарас оголосив про завершення співпраці із зірковим тренером

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік