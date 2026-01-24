Українська правда
У чоловічому одиночному розряді на Australian Open встановлено історичний рекорд

Станіслав Матусевич — 24 січня 2026, 18:05
Яннік Сіннер (зліва) і Карлос Алькарас
Getty images

На Australian Open 2026 встановлено історичне досягнення. Вперше на турнірах Grand Slam у чоловічому одиночному розряді усі учасники 1/8 фіналу є сіяними гравцями.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Раніше найбільша кількість сіяних гравців, яка досягала четвертого раунду Слемів, дорівнювала 15. Це ставалося 10 разів, востаннє – у 2016 році, якраз на Australian Open.

Пари 1/8 фіналу чоловічого одиночного розряду на Australian Open

  • [1] Карлос Алькарас (Іспанія) – [19] Томмі Пол (США)
  • [10] Александр Бублік (Казахстан) – [6] Алекс де Мінор (Австралія)
  • [3] Александр Звєрєв (Німеччина) – [18] Франсіско Черундоло (Аргентина)
  • [11] Даніїл Медведєв (-) – [25] Лернер Тьєн (США)
  • [5] Лоренцо Музетті (Італія) – [9] Тейлор Фрітц (США)
  • [16] Якуб Меншик (Чехія) – [4] Новак Джокович (Сербія)
  • [6] Бен Шелтон (США) – [12] Каспер Рууд (Норвегія)
  • [2] Яннік Сіннер (Італія) – [22] Лучано Дардері (Італія)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 25-26 січня.

Нагадаємо, що Новак Джокович досяг круглої рекордної цифри перемог на турнірах Grand Slam.

Australian Open Grand Slam Рекорд

Рекорд

