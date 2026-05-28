Олійникова звернулась до українських і білоруських воїнів через "формальні вимоги" на Ролан Гаррос

Українську тенісистку Олександру Олійникову (65) змусили прибрати на матчі Ролан Гаррос патч "Полку імені Кастуся Калиновського".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Спортсменка зазвичай розміщувала його на своїй сумці, з якою виходила на корт. Проте цього разу їй не дозволили цього зробити й вона зробила звернення до воїнів із цього приводу.

"Дорогі друзі, велике вітання українським воїнам, вітання білоруським добровольцям. Я зараз перебуваю на Ролан Гаррос і через формальні вимоги мене змусили прибрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу та стоять пліч-о-пліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, у кишенці. І він завжди зі мною. Тож ще раз велика подяка. І я хочу, щоб ви знали, що попри цю вимогу, значення та символи зі мною", – сказала Олійникова.

Нагадаємо, що в матчі першого кола Олександра переграла "нейтральну" Єлену Пріданкіну (218). Це була перша перемога українки в кар'єрі на "мейджорах".

В 1/32 фіналу вона зіграє з Кімберлі Біррелл (83). Поєдинок відбудеться 28 травня та розпочнеться о 12:00 за київським часом.