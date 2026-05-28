Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Олійникова звернулась до українських і білоруських воїнів через "формальні вимоги" на Ролан Гаррос

Денис Іваненко — 28 травня 2026, 09:20
Українську тенісистку Олександру Олійникову (65) змусили прибрати на матчі Ролан Гаррос патч "Полку імені Кастуся Калиновського".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Спортсменка зазвичай розміщувала його на своїй сумці, з якою виходила на корт. Проте цього разу їй не дозволили цього зробити й вона зробила звернення до воїнів із цього приводу.

"Дорогі друзі, велике вітання українським воїнам, вітання білоруським добровольцям. Я зараз перебуваю на Ролан Гаррос і через формальні вимоги мене змусили прибрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу та стоять пліч-о-пліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими героями.

Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, у кишенці. І він завжди зі мною. Тож ще раз велика подяка. І я хочу, щоб ви знали, що попри цю вимогу, значення та символи зі мною", – сказала Олійникова.

Нагадаємо, що в матчі першого кола Олександра переграла "нейтральну" Єлену Пріданкіну (218). Це була перша перемога українки в кар'єрі на "мейджорах".

В 1/32 фіналу вона зіграє з Кімберлі Біррелл (83). Поєдинок відбудеться 28 травня та розпочнеться о 12:00 за київським часом.

