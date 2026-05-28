Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Легендарна Вірер отримала компліменти від зірки тенісу

Руслан Травкін — 28 травня 2026, 07:52
Легендарна Вірер отримала компліменти від зірки тенісу
Доротея Вірер
facebook.com/DoroWierer/

Легендарна італійська біатлоністка Доротея Вірер відвідала матч Ролан Гаррос Яннік Сіннер – Клеман Табур (6:1, 6:3, 6:4). Вона підтримувала Сіннера, який є не просто її земляком, а також походить із Південного Тіроля.

Про це пише FondoItalia.

Раніше Вірер уже відвідувала його матчі. Доротея хвалила першу ракетку світу серед чоловіків.

"Він дуже добра людина та чудовий спортсмен, завжди чудовий. Він виріс таким, дуже впевненим у собі.

Він скромний, звичайна людина, як і всі ми, ввічливий і завжди зосереджений на тому, що має робити, без зайвих відволікаючих факторів", – сказала Вірер.

Після перемоги у першому раунді Ролан Гаррос Яннік відповів на похвалу з боку ексзірки збірної Італії з біатлону.

"Я погоджуюся з тим, що вона сказала. Ми – звичайні люди поза спортом. Потім, коли я виконую свою роботу, а вона свою (як спортсменка, – прим.), ми завжди викладаємося на повну, але з великою скромністю. Зрештою, ми – конкурентоспроможні люди та спортсмени високого рівня".

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що тепер вона розвиватиме власний бренд із накладок для шиї.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
великий теніс Ролан Гаррос Доротея Вірер Яннік Сіннер

великий теніс

Через мізогінію та гомофобію. Австралійська тенісистка оголосила, що завершить кар'єру
Колишній тренер сестер Вільямс пророкує велике майбутнє 9-річній українці
Сабалєнка дружить з диктатором Лукашенком, провокувала українок і довго мовчала про війну
Костюк оцінила можливість розпочати політичну кар'єру
Французького тенісиста дискваліфікували на 20 років

Останні новини