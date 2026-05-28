Легендарна Вірер отримала компліменти від зірки тенісу

Легендарна італійська біатлоністка Доротея Вірер відвідала матч Ролан Гаррос Яннік Сіннер – Клеман Табур (6:1, 6:3, 6:4). Вона підтримувала Сіннера, який є не просто її земляком, а також походить із Південного Тіроля.

Про це пише FondoItalia.

Раніше Вірер уже відвідувала його матчі. Доротея хвалила першу ракетку світу серед чоловіків.

"Він дуже добра людина та чудовий спортсмен, завжди чудовий. Він виріс таким, дуже впевненим у собі. Він скромний, звичайна людина, як і всі ми, ввічливий і завжди зосереджений на тому, що має робити, без зайвих відволікаючих факторів", – сказала Вірер.

Після перемоги у першому раунді Ролан Гаррос Яннік відповів на похвалу з боку ексзірки збірної Італії з біатлону.

"Я погоджуюся з тим, що вона сказала. Ми – звичайні люди поза спортом. Потім, коли я виконую свою роботу, а вона свою (як спортсменка, – прим.), ми завжди викладаємося на повну, але з великою скромністю. Зрештою, ми – конкурентоспроможні люди та спортсмени високого рівня".

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

