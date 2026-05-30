Світоліна і Костюк 31 травня поборються за вихід у чвертьфінал Ролан Гаррос: анонс матчів

П'ятеро українських тенісисток 31 травня проведуть матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15) зіграють поєдинки очиночного розряду, а Надія Кіченок, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська – парного.

Світоліна у поєдинку найбільш високорейтингових мам-тенісисток зійдеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич (11). Суперниці раніше зустрічалися 6 разів, 4 останніх матчі залишилися за Еліною, в тому числі, лютневий поєдинок 1/8 фіналу в Дубаї, де українка дійшла до фіналу.

Костюк зіграє проти головної фаворитки турніру, представниці Польщі Іги Швьонтек (3). Наша спортсменка не зуміла взяти жодного сету в трьох попередніх зустрічах зі Швьонтек. З більш детальним анонсом зустрічі можна ознайомитися за цим посиланням.

Вкрай складні суперниці також у Надії Кіченок та японки Макото Ніномії. Їм протистоятимуть перші сіяні у змаганнях дуетів Катерина Синякова з Чехії та американка Тейлор Таунсенд.

А з другою сіяною парою Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Круніч (Сербія) доведеться зіграти Калініній та Ястремській.

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 31 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

1/8 фіналу одиночного розряду

12:00. Марта Костюк (Україна) – Іга Швьонтек (Польща), корт Philippe-Chatrier, 1-м запуском.

13:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Белінда Бенчич (Швейцарія), корт Philippe-Chatrier, 2-м запуском, після матчу Костюк – Швьонтек.





1/8 фіналу парного розряду

12:00. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США), корт Court 7, 1-м запуском.

15:00*. Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія), корт Court 7, 3-м запуском, після матчу Пол/Вілліс – Болеллі/Вавассорі.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що напередодні Ролан Гаррос залишила українка Олександра Олійникова (65), яка поступилася росіянці Діані Шнайдер (23).