Світоліна і Костюк 31 травня поборються за вихід у чвертьфінал Ролан Гаррос: анонс матчів
П'ятеро українських тенісисток 31 травня проведуть матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15) зіграють поєдинки очиночного розряду, а Надія Кіченок, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська – парного.
Світоліна у поєдинку найбільш високорейтингових мам-тенісисток зійдеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич (11). Суперниці раніше зустрічалися 6 разів, 4 останніх матчі залишилися за Еліною, в тому числі, лютневий поєдинок 1/8 фіналу в Дубаї, де українка дійшла до фіналу.
Костюк зіграє проти головної фаворитки турніру, представниці Польщі Іги Швьонтек (3). Наша спортсменка не зуміла взяти жодного сету в трьох попередніх зустрічах зі Швьонтек. З більш детальним анонсом зустрічі можна ознайомитися за цим посиланням.
Вкрай складні суперниці також у Надії Кіченок та японки Макото Ніномії. Їм протистоятимуть перші сіяні у змаганнях дуетів Катерина Синякова з Чехії та американка Тейлор Таунсенд.
А з другою сіяною парою Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Круніч (Сербія) доведеться зіграти Калініній та Ястремській.
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 31 травня
В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що напередодні Ролан Гаррос залишила українка Олександра Олійникова (65), яка поступилася росіянці Діані Шнайдер (23).