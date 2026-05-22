Твій тато є найкращим чарівником, – Світоліна написала проникливий лист своїй доньці

Станіслав Матусевич — 22 травня 2026, 18:09
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Instagram Еліни Світоліної

Перша ракетка України Еліна Світоліна написала зворушливого листа своїй 3-річній доньці Скай про її батька, французького тенісиста Гаеля Монфіса, з нагоди майбутнього завершення кар'єри спортсмена наприкінці сезону.

"Люба Скай… Тобі лише три роки, тож ти ще трохи замала, щоб знати про це. Але я пишу тобі цього листа з надією, що одного дня ти прочитаєш думки своєї мами і тоді зрозумієш. Ти зрозумієш, чому твій тато так багато значить для стількох людей у ​​всьому світі. Ти зрозумієш, чому його кар'єра була такою дивовижною…", – так розпочала своє послання до доньки Еліна.

Світоліна душевно пояснила, чому батько Скай набув величезної популярності в усьому світі.

вій батько, лише одним ударом, однією миттю, міг досягти того, чого, на мою думку, мало хто зі спортсменів коли-небудь досягне. Він міг змусити людей відчути щось. Майже як на концерті, де є ідеальна пісня, або в кіно, де є ідеальна репліка, і у тебе виникає таке відчуття: "О, Боже. Вау". Одразу перехоплює подих.

Я б не сказала, що спорт зазвичай такий... це змагання, розумієш? Але якщо дивитися, як грає Гаель, бувають моменти, коли ти відчуваєш зв'язок із чимось глибшим, ніж спорт. Це не просто один гравець, який намагається стерти на порох іншого. Та коли це його найкращі миті? Тоді це ще й магія.

А твій тато є найкращим чарівником".

Вже 24 травня Еліна Світоліна і Гаель Монфіс розпочнуть боротьбу на Ролан Гаррос-2026. Напередодні турніру зіркове подружжя перемогло на дружньому турнірі, присвяченому останньому в кар'єрі виступу Монфіса на паризькому мейджорі.

