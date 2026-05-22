Твій тато є найкращим чарівником, – Світоліна написала проникливий лист своїй доньці

Перша ракетка України Еліна Світоліна написала зворушливого листа своїй 3-річній доньці Скай про її батька, французького тенісиста Гаеля Монфіса, з нагоди майбутнього завершення кар'єри спортсмена наприкінці сезону.

Тобі лише три роки, тож ти ще трохи замала, щоб знати про це. Але я пишу тобі цього листа з надією, що одного дня ти прочитаєш думки своєї мами і тоді зрозумієш. Ти зрозумієш, чому твій тато так багато значить для стількох людей у ​​всьому світі. Ти зрозумієш, чому його кар'єра була такою дивовижною…",

Світоліна душевно пояснила, чому батько Скай набув величезної популярності в усьому світі.

"Твій батько, лише одним ударом, однією миттю, міг досягти того, чого, на мою думку, мало хто зі спортсменів коли-небудь досягне. Він міг змусити людей відчути щось. Майже як на концерті, де є ідеальна пісня, або в кіно, де є ідеальна репліка, і у тебе виникає таке відчуття: "О, Боже. Вау". Одразу перехоплює подих.

Я б не сказала, що спорт зазвичай такий... це змагання, розумієш? Але якщо дивитися, як грає Гаель, бувають моменти, коли ти відчуваєш зв'язок із чимось глибшим, ніж спорт. Це не просто один гравець, який намагається стерти на порох іншого. Та коли це його найкращі миті? Тоді це ще й магія.

А твій тато є найкращим чарівником".