Жбурнув ракетку і спустив шорти: у тенісиста несподівано здали нерви під час матчу у Гамбурзі
Французький тенісист Корентен Муте опинився у центрі скандалу через дивну витівку просто під час матчу на турнірі в Гамбурзі.
27-річний спортсмен зустрічався у першому колі Hamburg Open із Алехандро Давідовичем Фокіним, але нерви француза не витримали вже по ходу гри.
Спочатку Муте після програного очка жбурнув ракетку у рекламний банер за кортом. Але справжній шок стався трохи пізніше.
Після ефектного розіграшу, який завершився потужним віннером від Давідовича Фокіни, француз настільки розлютився, що просто спустив шорти прямо посеред корту, продемонструвавши спідню білизну.
Глядачі на трибунах не могли повірити у те, що відбувається. На арені пролунали сміх та свист, а відео моментально розлетілося соцмережами. У підсумку арбітр обмежився офіційним попередженням.
Сам матч завершився поразкою Муте у двох сетах, а Алехандро Давідович Фокіна пробився до наступного раунду, де зіграє проти Алекса де Мінаура.
