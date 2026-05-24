Я зараз обі*руся прямо на корті: французький тенісист взяв паузу у матчі на Ролан Гаррос через діарею

Богдан Войченко — 24 травня 2026, 13:54
Скріншот
Перший день Ролан Гаррос-2026 подарував уболівальникам не лише яскраві розіграші, а й один із найдивніших та найкумедніших епізодів в історії турніру.

Французький тенісист Артур Жеа, який посідає 135-те місце у світовому рейтингу, проводив матч першого кола проти росіянина Карена Хачанова на корті імені Сюзанн Ленглен. Однак уже в дебюті зустрічі спортсмен несподівано звернувся до судді із дуже незвичним проханням.

Проблема виявилася максимально життєвою у француза виникли серйозні проблеми зі шлунком.

За інформацією іноземних ЗМІ, Жеа прямо під час матчу звернувся до супервайзера турніру зі словами:

"Ви говорите французькою? У мене діарея, мені потрібно в туалет. Я більше не можу рухатися. Я зараз обі*руся прямо на корті".

Після такого пояснення організатори не стали сперечатися з тенісистом і дозволили йому негайно залишити майданчик. Попри незручний інцидент, матч після паузи було продовжено. Поєдинок і досі триває, і після першого сету лідирує росіянин (6:3).

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк здобула впевнену перемогу на старті Ролан Гаррос. Друга ракетка України обіграла ексросіянку, а нині представницю Іспанії Оксану Селехметьєву.

Ролан Гаррос теніс Фейл