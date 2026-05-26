Монфіс провів останній матч у кар'єрі на Ролан Гаррос

У понеділок, 25 травня, зірковий Гаель Монфіс (218) провів матч 1/64 фіналу Ролан Гаррос, у якому поступився Юго Гастону (118).

Французьке дербі тривало 3 години 22 хвилин. В ньому чоловік Еліни Світоліної відігрався після двох стартових програних сетів, але врешті-решт не зміг оформити камбек.

Для 39-річного тенісиста це був останній домашній "мейджор" у кар'єрі. По завершенню нинішнього сезону він зачохлить ракетку.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 25 травня

Юго Гастон (Франція) – Гаель Монфіс (Франція) 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0

Зазначимо, що напередодні Еліна Світоліна написала щемливий лист своїй доньці про татка. В ньому вона, зокрема, розповіла, чому Гаеля Монфіса дуже любить тенісна спільнота.

У наступному раунді Юго Гастон зустрінеться з аргентинцем Франсіско Черундоло (26). Вони визначатимуть сильнішого 27 травня.