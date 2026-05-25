Еліна Світоліна: Хотіла б завершити кар’єру так, як мій чоловік Гаель, але – в Києві

Після виснажливого переможного старту на Ролан Гаррос Еліна Світоліна взяла участь у не менш виснажливому медіамарафоні. У щільному графіку перша ракетка України знайшла час для ексклюзивної бесіди зі спеціальним кореспондентом "Чемпіона" в Парижі Ігорем Грачовим.

– Еліно, втринадцяте вітаю вас із виходом у друге коло Ролан Гаррос. Треба зазначити, що у вас із тренером Ендрю Беттлзом склалася правильна хімія. Нагадайте, з якого моменту ви відновили співпрацю?

– Вдруге ми почали працювати після Олімпіади в Парижі.

– Можете детальніше розповісти, як саме відбулося возз'єднання і що стало імпульсом для цього?

– Вімблдон-2024 став моїм останнім турніром із Реймоном Слейтером. Потім я почала шукати нового тренера. Навіть скажу так: коли починала працювати з Реймоном, то хотіла співпрацювати саме з Ендрю. Він був у своєрідному шортлисті кандидатів, але тоді працював із Жиль Тайхманн.

Так склалося, що згодом наші шляхи знову перетнулися. Він написав мені, бо знав, що я перебуваю в пошуку. На початковому етапі ми домовилися попрацювати під час американської серії – Торонто, Цинциннаті, Нью-Йорк – а потім уже зробити висновки, чи можемо ми знову вийти на той рівень взаєморозуміння, який був раніше.

У нас завжди був дуже хороший контакт. І відтоді ми вже не озиралися назад.

– Нещодавно ви казали, що мали невелике пошкодження. Як почуваєтеся зараз – після двох із половиною годин на спеці?

– Воно турбувало мене на початку ґрунтового сезону. Потім вдалося трохи відпочити після Мадрида, бо там я невдало виступила. У Римі вже нічого не турбувало. Було багато трисетових матчів, тому накопичилася звичайна втома.

Фізично зараз почуваюся добре. І сьогоднішній матч якраз був показовим у цьому плані. Я витримала навантаження, а тепер є час на відновлення, тож подивимося, як буде далі.

Еліна Світоліна Jimmie48 Photography

– Ви рухаєтеся за хорошим графіком у боротьбі за потрапляння на Підсумковий турнір. Чи входить він до пріоритетів цього сезону?

– Звісно, входить. Ми з Енді говорили про це після турніру в Маямі. Він сказав, що я вже тоді набрала достатньо очок. Навіть якби до Ролан Гаррос я не виграла жодного матчу, то все одно залишалася б у боротьбі за топ-7 сезону.

Більше того – здається, такої кількості очок на цьому відрізку сезону я раніше взагалі не набирала. Турнір у Римі склався ідеально – завершився титулом.

Тому зараз ми не заглядаємо в таблицю Finals, а фокусуємося на хорошому самопочутті – і фізичному, і ментальному. Щоб не було так, як торік, коли вже у вересні я почувалася спустошеною. Тобто зараз ми налаштовуємося на те, щоб поїхати на азійську серію в хорошому стані й настрої.

– Ми бачили тут зворушливий івент за вашої та Гаеля Монфіса участі. Чи хотіли б ви одного дня так само стильно завершити кар'єру – перед великою публікою й поруч із тенісними друзями?

– Так, але хотіла б зробити це в Україні. Можливо, у столичному Палаці спорту. "Олімпійський", мабуть, уже занадто (сміється). Але мені дуже близька саме така ідея – попрощатися з кар'єрою вдома. Це моя мрія.

Ігор Грачов, спеціально для "Чемпіона" з Парижа