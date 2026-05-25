Скандал на Ролан Гаррос: зірка турніру влаштувала закриту вечірку лише для темношкірих тенісистів

Напередодні старту Ролан Гаррос одна з найвідоміших тенісисток світу Наомі Осака опинилася в центрі гучної дискусії.

Японська спортсменка разом із американкою Тейлор Таунсенд організувала в паризькому Soho House спеціальну вечірку, на яку запросили виключно темношкірих представників тенісної спільноти. Серед гостей заходу були такі зірки, як Коко Гофф, Гаель Монфіс та Асія Мухаммад.

За словами Осаки, головною метою зустрічі було відзначити досягнення темношкірих спортсменів у тенісі – виді спорту, де вони, на її думку, досі залишаються меншістю.

Осака не залишила критику фанатів у соцмережах без відповіді та опублікувала розгорнуте пояснення своєї позиції.

"Я люблю всіх людей незалежно від раси чи походження. Але коли я росла і займалася тенісом, то майже не бачила людей, які були б схожими на мене. Саме тому я вважаю важливим відзначати таких спортсменів", – пояснила тенісистка.

Також Наомі наголосила, що не вважає подібні заходи проявом виключення інших людей.

"Що саме вас так турбує в тому, що люди кольорової шкіри збираються разом? Це не про виключення когось. Це про святкування того, як далеко ми пройшли", – додала спортсменка.

Окремо Осака згадала свого батька, який, за її словами, неодноразово стикався з дискримінацією під час її дитинства та тенісного становлення.

Цікаво, що особливу подяку японка висловила Гаелю Монфісу, якого назвала одним із головних натхненників для цілого покоління темношкірих тенісистів у Франції.

