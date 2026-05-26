Монфіс щемливо звернувся до Світоліної після своєї останньої гри в кар'єрі на Ролан Гаррос

Денис Іваненко — 26 травня 2026, 10:42
Легендарний французький тенісист Гаель Монфіс напередодні провів свій останній матч на домашньому турнірі серії Grand Slam, поступившись у п'яти сетах Юго Гастону, після чого видав емоційну прощальну промову.

Його слова передає пресслужба Ролан Гаррос.

Окремий блок француз присвятив Еліні Світоліній, яка підтримувала чоловіка на трибунах. Він висловив їй слова вдячності, розчуливши українку до сліз.

"Я хочу подякувати Еліні, моїй дружині, бо без неї я, можливо, навіть не був би тут сьогодні. Ми разом вже вісім чудових років. Ти завжди була поруч зі мною. Я говорю не про Світоліну-тенісистку. Я говорю про справжню жінку, мою дружину, яка поруч у кожну мить, у всі моменти.

Вона завжди знала, як підтримати мене як чоловіка, а не як тенісиста. Еліна завжди була поруч у моменти сумнівів. Вона завжди знала, як підбадьорити мене, заохотити, любити, і, перш за все, подарувала мені найпрекрасніший подарунок у світі – нашу доньку. Я кохаю тебе", – сказав Монфіс.

Нагадаємо, що Гаель завершить кар'єру наприкінці нинішнього сезону. Про своє рішення він оголосив ще восени 2025 року.

Еліна Світоліна продовжує виступи на Ролан Гаррос. Напередодні вона пробилась у друге коло, пройшовши в непростому протистоянні Анну Бондар.

