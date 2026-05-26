Щонайменше п'ять тенісисток мають більші шанси на перемогу: Світоліна – про свої шанси виграти Ролан Гаррос
Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилась про свої перспективи виграти Відкритий чемпіонат Франції з тенісу.
Її слова передає пресслужба Ролан Гаррос.
Після перемоги над Анною Бондар у першому колі змагань вона заявила, що не вважає себе головною фавориткою змагань, попри свою хорошу форму та прогнози низки експертів щодо її потенційного чемпіонства.
"Ні, я не думаю про це занадто багато. Мені здається, люди забагато про це говорять. Я вважаю, що гаразд, я в хорошій формі, але, на мою думку, все ще є гравці, які є більшими фаворитами, ніж я. Я вважаю, що є щонайменше п'ять тенісисток, які мають більші шанси на перемогу в цьому турнірі. Тому я взагалі не думаю про це занадто багато. Я була дуже сфокусована на першому раунді, тому що це був великий виклик для мене, і я не була впевнена, чи вийду до другого раунду.
Тому так, я просто важко працюю. Як завжди, знаєте, фокусуюся на відновленні, фокусуюся на плані на гру, який мені потрібно виконати у наступному раунді. Коли ти граєш добре, коли ти перебуваєш на вершині рейтингу, всі грають проти тебе розкуто. І я думаю, як на прикладі Анни чи інших гравців, знаєте, їм нема чого втрачати, тому вони показують свою найкращу гру. Коли ти опиняєшся в такій позиції – це небезпечна позиція, і тобі потрібно бути ще більш зосередженою на тій роботі, яку ти маєш виконати на корті, щоб перемогти цих гравців, тому що вони грають матчі свого життя", – сказала Світоліна.
Нагадаємо, що 16 травня Еліна виграла турнір WTA 1000 в Римі. В нинішньому сезоні українка вже провела 37 матчів, у яких здобула 30 перемог.
В наступному колі її суперницею на Ролан Гаррос стане іспанка Кейтлін Кеведо. Раніше вони не перетинались на корті.