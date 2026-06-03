Сабалєнка – після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос: Зараз мені взагалі хочеться кинути теніс
Білоруська перша ракетка світу Аріна Сабалєнка розповіла про свої емоції після поразки у чвертьфінальному матчі Ролан Гаррос від росіянки Діани Шнайдер.
Відео пресконференції тенісистки наводить Tennis Actu TV.
"Зараз мені взагалі хочеться кинути теніс, але подивимося. Побачимо, що буде за кілька днів. Сподіваюся, що зможу психологічно повернутися в нормальний стан.
Я впевнена, що рано чи пізно розберуся і з цією проблемою, і тоді повернуся ще сильнішою. До речі, щойно придумала, як із цим впоратися. Знаєте ті кімнати, де можна зайти й трощити все навколо? Скоріш за все, завтра проведу там цілий день, розбиваючи різні речі. Може, допоможе", – здивувала Сабалєнка своїм методом відновлення.
Водночас білоруска зізналася, що має певні психологічні проблеми.
"Мені потрібно сісти й чесно розібратися, що відбувається в моїй голові в такі складні моменти. Я достатньо досвідчена тенісистка. У своїй кар'єрі я пройшла через дуже багато труднощів і впоралася з багатьма проблемами. Мені просто потрібно знайти ту маленьку деталь, яка іноді не працює належним чином. Сподіваюся, я зможу її подолати".
Нагадаємо, під час матчу зі Шнайдер у Сабалєнки здали нерви, вона почала розмовляти сама з собою і зрештою вилетіла з Ролан Гаррос.