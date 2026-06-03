Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Сабалєнка – після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос: Зараз мені взагалі хочеться кинути теніс

Станіслав Матусевич — 3 червня 2026, 21:20
Сабалєнка – після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос: Зараз мені взагалі хочеться кинути теніс
Аріна Сабалєнка
Скріншот

Білоруська перша ракетка світу Аріна Сабалєнка розповіла про свої емоції після поразки у чвертьфінальному матчі Ролан Гаррос від росіянки Діани Шнайдер.

Відео пресконференції тенісистки наводить Tennis Actu TV.

"Зараз мені взагалі хочеться кинути теніс, але подивимося. Побачимо, що буде за кілька днів. Сподіваюся, що зможу психологічно повернутися в нормальний стан.

Я впевнена, що рано чи пізно розберуся і з цією проблемою, і тоді повернуся ще сильнішою. До речі, щойно придумала, як із цим впоратися. Знаєте ті кімнати, де можна зайти й трощити все навколо? Скоріш за все, завтра проведу там цілий день, розбиваючи різні речі. Може, допоможе", – здивувала Сабалєнка своїм методом відновлення.

Водночас білоруска зізналася, що має певні психологічні проблеми.

ені потрібно сісти й чесно розібратися, що відбувається в моїй голові в такі складні моменти. Я достатньо досвідчена тенісистка. У своїй кар'єрі я пройшла через дуже багато труднощів і впоралася з багатьма проблемами. Мені просто потрібно знайти ту маленьку деталь, яка іноді не працює належним чином. Сподіваюся, я зможу її подолати".

Нагадаємо, під час матчу зі Шнайдер у Сабалєнки здали нерви, вона почала розмовляти сама з собою і зрештою вилетіла з Ролан Гаррос.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Діана Шнайдер Аріна Сабалєнка

Аріна Сабалєнка

Стала сама із собою розмовляти і програла: у Сабалєнки поїхав дах під час матчу на Ролан Гаррос
Шанс для Костюк: Сабалєнка вилетіла у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сенсація дня в Римі: Сабалєнка вилетіла в третьому колі турніру
Сабалєнка пригрозила бойкотом Ролан Гаррос
Світоліна боротиметься за свій третій титул, Костюк знялася: прев’ю до турніру WTA 1000 в Римі

Останні новини