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Сенсації у жіночому одиночному розряді Вімблдона тривають: визначилися перші чвертьфіналістки

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 01:32
Сенсації у жіночому одиночному розряді Вімблдона тривають: визначилися перші чвертьфіналістки
Коко Гофф
Getty images

5 липня стали відомі перші чвертьфіналістки Вімблдона в жіночому одиночному розряді. До цієї стадії змагань вийшли Джессіка Пегула (4, США), Кароліна Мухова (9, Чехія), Наомі Осака (14, Японія) та Коко Гофф (7, США).

Пегула вдруге в кар'єрі пробилася у чвертьфінал Вімблдона, обігравши співвітчизницю Іву Йович (16) із рахунком 4:6, 6:3, 6:1.

Суперницею Джессіки стане ще одна американка Гофф, яка дещо несподівано у вольовому стилі перемогла швейцарку Белінду Бенчич (11) – 4:6, 6:3, 6:4. Коко раніше не діставалася до чвертьфіналу трав'яного мейджору та й взагалі не має серйозних досягнень на цьому покритті.

Головною сенсацією дня стала поразка лідерки світового рейтингу, "нейтральної" Аріни Сабалєнки, в матчі чотириразових чемпіонок турнірів Grand Slam проти Осаки – 2:6, 6:7(2). Правда, Вімблдон жодна з них не вигравала, а японка взагалі вперше виступить у чвертьфіналі.

Там Осака зустрінеться з Муховою, яка у ще одному національному дербі за день перемогла чемпіонку Вімблдона-2024 Барбору Крейчикову (38) із рахунком 7:5, 5:7, 6:3. Кароліна могла завершити поєдинок значно швидше, однак у другому сеті, ведучи 5:3, віддала чотири гейми поспіль.

Перші чвертьфінальні пари жінок на Вімблдоні

  • Джессіка Пегула (США) – Коко Гофф (США)
  • Наомі Осака (Японія) – Кароліна Мухова (Чехія)

Поєдинки відбудуться 7 липня.

Нагадаємо, що 6 липня матч 1/8 фіналу Вімблдона зіграє українка Марта Костюк. Анонс її поєдинку проти американки Ешлін Крюгер доступний на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Наомі Осака Аріна Сабалєнка

Аріна Сабалєнка

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