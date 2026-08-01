Як мішок картоплі: в соцмережах посміялися з сукні Сабалєнки для US Open
Перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка представила сукню, в якій планує виступити на US Open. Її новий образ миттєво став мемом у соцмережах, екіпірування назвали одним з найневдаліших за останні роки.
Відео зі своїм новим луком Сабалєнка розмістила в інстаграмі.
Великі сітчасті вставки нової сукні Nike є частиною нової технології Radical AirFlow, яку компанія використовує для покращення вентиляції екіпірування. Варіант Сабалєнки через відвертий крій став предметом активного обговорення в соцмережах.
Однак уболівальники залишилися не в захваті й навіть порівняли сукню з мішком для картоплі. Пропонуємо низку найцікавіших коментарів:
"Мабуть, це один із найгірших тенісних комплектів, які я коли-небудь бачив".
"Комплект Сабалєнки виглядає просто як мішок картоплі"
"До її форми на Ролан Гаррос просто пришили рибальську сітку – і на цьому закінчили".
Нагадаємо, що після поразки в 1/8 фіналу Вімблдона Сабалєнка заявила, що хоче напитися до нестями й забути про теніс.