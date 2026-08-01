Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Lifestyle

Як мішок картоплі: в соцмережах посміялися з сукні Сабалєнки для US Open

Станіслав Матусевич — 1 серпня 2026, 20:49
Як мішок картоплі: в соцмережах посміялися з сукні Сабалєнки для US Open
Аріна Сабалєнка
Getty Images

Перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка представила сукню, в якій планує виступити на US Open. Її новий образ миттєво став мемом у соцмережах, екіпірування назвали одним з найневдаліших за останні роки.

Відео зі своїм новим луком Сабалєнка розмістила в інстаграмі.

Великі сітчасті вставки нової сукні Nike є частиною нової технології Radical AirFlow, яку компанія використовує для покращення вентиляції екіпірування. Варіант Сабалєнки через відвертий крій став предметом активного обговорення в соцмережах.

Однак уболівальники залишилися не в захваті й навіть порівняли сукню з мішком для картоплі. Пропонуємо низку найцікавіших коментарів:

"Мабуть, це один із найгірших тенісних комплектів, які я коли-небудь бачив".

"Комплект Сабалєнки виглядає просто як мішок картоплі"

"До її форми на Ролан Гаррос просто пришили рибальську сітку – і на цьому закінчили".

Нагадаємо, що після поразки в 1/8 фіналу Вімблдона Сабалєнка заявила, що хоче напитися до нестями й забути про теніс.

Аріна Сабалєнка

Аріна Сабалєнка

Світоліна спробує вдруге стати чемпіонкою в Торонто: прев’ю престижного турніру WTA 1000
Осака – про перемогу над Сабалєнкою: Покладалася на свої сильні сторони
Хочу напитися до нестями і забути про теніс, – Сабалєнка шокувала Вімблдон заявою після поразки
Сенсації у жіночому одиночному розряді Вімблдона тривають: визначилися перші чвертьфіналістки
Влаштувала істерику на корті: Сабалєнка скажено волала і била себе ракеткою під час матчу на Вімблдоні

Останні новини