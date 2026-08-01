Як мішок картоплі: в соцмережах посміялися з сукні Сабалєнки для US Open

Перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка представила сукню, в якій планує виступити на US Open. Її новий образ миттєво став мемом у соцмережах, екіпірування назвали одним з найневдаліших за останні роки.

Відео зі своїм новим луком Сабалєнка розмістила в інстаграмі.

Великі сітчасті вставки нової сукні Nike є частиною нової технології Radical AirFlow, яку компанія використовує для покращення вентиляції екіпірування. Варіант Сабалєнки через відвертий крій став предметом активного обговорення в соцмережах.

Однак уболівальники залишилися не в захваті й навіть порівняли сукню з мішком для картоплі. Пропонуємо низку найцікавіших коментарів:

"Мабуть, це один із найгірших тенісних комплектів, які я коли-небудь бачив". "Комплект Сабалєнки виглядає просто як мішок картоплі" "До її форми на Ролан Гаррос просто пришили рибальську сітку – і на цьому закінчили".

Nike put Sabalenka on this, my girl doesn’t deserve this https://t.co/TFi9hx2kJe pic.twitter.com/jVJPj7cq26 — Daniel Diaz 🐍 (@DanielDiazRom) July 31, 2026

Ai falaram que o kit da Sabalenka tá parecendo um saco de batatas 🗣️ pic.twitter.com/83IZV0stiH — dani (@danispmtt) July 30, 2026

They attached a fishing net to her RG kit and called it a day. Sabalenka needs to quit with the Stockholm syndrome she has with Nike. Stand up! https://t.co/GCXgXMUV3Q — Shank (@Shankballs) July 30, 2026

Нагадаємо, що після поразки в 1/8 фіналу Вімблдона Сабалєнка заявила, що хоче напитися до нестями й забути про теніс.