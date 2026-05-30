Росіянка Шнайдер відповіла Олійниковій на критику щодо виступу на турнірі, організованому "Газпромом"
Російська тенісистка Діана Шнайдер після перемоги над Олександрою Олійниковою у третьому колі Ролан Гаррос відреагувала на різку критику українки щодо виступу "нейтралки" на виставковому турнірі в Санкт-Петербурзі, спонсором якого виступив "Газпром".
Слова Шнайдер наводить журналіст Хосе Моргадо.
"Кажучи про виставковий турнір, знаєте, я подорожую цілий рік. Я не бачу свою сім'ю або друзів, і я маю тільки одну можливість зіграти перед своєю сім'єю, перед друзями, просто щоб провести трохи більше часу вдома. Я бачу це як можливість просто показати хороший теніс для своєї родини. У сенсі, це єдина можливість, так що мені потрібно нею скористатися.
Щодо соцмереж, я гадки не маю, що вона знайшла. Я гадки не маю, так що у мене немає жодних коментарів із цього приводу".
Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу Ролан Гаррос вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).