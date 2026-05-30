Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Росіянка Шнайдер відповіла Олійниковій на критику щодо виступу на турнірі, організованому "Газпромом"

Станіслав Матусевич — 30 травня 2026, 16:52
Росіянка Шнайдер відповіла Олійниковій на критику щодо виступу на турнірі, організованому Газпромом
Діана Шнайдер
Instagram

Російська тенісистка Діана Шнайдер після перемоги над Олександрою Олійниковою у третьому колі Ролан Гаррос відреагувала на різку критику українки щодо виступу "нейтралки" на виставковому турнірі в Санкт-Петербурзі, спонсором якого виступив "Газпром".

Слова Шнайдер наводить журналіст Хосе Моргадо.

"Кажучи про виставковий турнір, знаєте, я подорожую цілий рік. Я не бачу свою сім'ю або друзів, і я маю тільки одну можливість зіграти перед своєю сім'єю, перед друзями, просто щоб провести трохи більше часу вдома. Я бачу це як можливість просто показати хороший теніс для своєї родини. У сенсі, це єдина можливість, так що мені потрібно нею скористатися.

Щодо соцмереж, я гадки не маю, що вона знайшла. Я гадки не маю, так що у мене немає жодних коментарів із цього приводу".

Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу Ролан Гаррос вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Діана Шнайдер Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

Олійникова поступилася 25 сіяній росіянці у третьому колі Ролан Гаррос
Віландер: Олійникова – одна з улюблених тенісисток для перегляду
Олійникова, Стародубцева і Кіченок вийдуть на корти Ролан Гаррос 30 травня: анонс матчів
Олександра Олійникова: На матч-пойнті сказала татові: "Боюся!"
Це все одно, що грати для офіцерів гестапо в нацистській Німеччині: Олійникова розкритикувала суперницю на Ролан Гаррос

Останні новини