Росіянка Шнайдер відповіла Олійниковій на критику щодо виступу на турнірі, організованому "Газпромом"

Російська тенісистка Діана Шнайдер після перемоги над Олександрою Олійниковою у третьому колі Ролан Гаррос відреагувала на різку критику українки щодо виступу "нейтралки" на виставковому турнірі в Санкт-Петербурзі, спонсором якого виступив "Газпром".

Слова Шнайдер наводить журналіст Хосе Моргадо.

"Кажучи про виставковий турнір, знаєте, я подорожую цілий рік. Я не бачу свою сім'ю або друзів, і я маю тільки одну можливість зіграти перед своєю сім'єю, перед друзями, просто щоб провести трохи більше часу вдома. Я бачу це як можливість просто показати хороший теніс для своєї родини. У сенсі, це єдина можливість, так що мені потрібно нею скористатися.

Щодо соцмереж, я гадки не маю, що вона знайшла. Я гадки не маю, так що у мене немає жодних коментарів із цього приводу".