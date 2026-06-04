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Експерша ракетка світу зробив прогноз на матч Костюк – Андреєєва у півфіналі Ролан Гаррос

Денис Іваненко — 4 червня 2026, 09:11
Експерша ракетка світу зробив прогноз на матч Костюк – Андреєєва у півфіналі Ролан Гаррос
Марта Костюк
Getty images

Борис Бекер поділився думками щодо наступного поєдинку Марти Костюк на Ролан Гаррос, в якому другій ракетці України протистоятиме "нейтральна" Мірра Андрєєва (8).

Його слова передає 24 Канал.

Німець вважає, що киянка здатна пробитись у фінал, адже демонструє чудову форму. Він саме Марті прогнозує перемогу, якщо рівень її гри не впаде в майбутньому протистоянні.

"Це чудова можливість для Марти. Вона вже двічі перемагала Андрєєву, але зараз йдеться про півфінал турніру Grand Slam. Тут діють і додаткові чинники. Якщо вона збереже той самий настрій і той самий психологічний підхід, який продемонструвала в матчі зі Світоліною, то, думаю, Марта переможе", – сказав Бекер.

Зазначимо, що півфінальний поєдинок Відкритого чемпіонату Франції з тенісу між Костюк та Андрєєвою відбудеться 4 червня. Він розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього матчу Марта підходить із серією в 17 перемог поспіль. Вона раніше виграла турнір у Руані, після чого тріумфувала на "тисячнику" в Мадриді.

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