Джокович не виступить на Мастерсі в Мадриді

Станіслав Матусевич — 17 квітня 2026, 13:39
Знаменитий 38-річний сербський тенісист Новак Джокович повідомив, що не зможе виступити на Мастерсі в Мадриді, який відбудеться з 21 квітня по 3 травня.

Відповідний пост Джокович розмістив у соцмережі Х.

"На жаль, я не зможу взяти участь у змаганнях Mutua Madrid Open.

Цього року я продовжую відновлюватися, щоб якнайшвидше повернутися. До зустрічі!", – написав спортсмен.

Джокович є триразовим чемпіоном Мастерсу в Мадриді (2011, 2016, 2019). Він виграв усі свої три фінали на цьому турнірі.

Серб досі не зумів відновитися від травми плеча, через яку змушений був пропустити два попередні турніри АТР 1000: в Маямі та Монте-Карло.

