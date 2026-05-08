Джокович програв майже вдвічі молодшому супернику в другому колі Мастерсу в Римі
38-річний серб Новак Джокович (4) поступився 20-річному хорвату Діно Пріжмичу (79) у другому колі Мастерсу в Римі.
Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 2:6, 4:6.
Internazionali BNL D'Italia – АТР 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Друге коло, 8 травня
Діно Пріжмич (Хорватія) – Новак Джокович (Сербія) 2:6, 6:2, 6:4
Суперники зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі.
Пріжмич став першим кваліфаєром та найбільш низькорейтинговим тенісистом на Мастерсах, який зумів обіграти Джоковича, поступившись у першій партії.
Нагадаємо, що восьма ракетка світу австралієць Алекс де Мінор став першим представником топ-10 рейтингу, який залишив турнір в Римі.