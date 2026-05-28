Костюк не зіграє у парному розряді Ролан Гаррос: відома причина

Українська тенісистка Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе знялися з парних змагань на Ролан Гаррос.

Тенісистки вимушені були ухвалити рішення про відмову від виступу через наслідки теплового удару Русе, якого вона зазнала під час недільного матчу першого кола одиночного розряду в Парижі проти польки Магдалени Френх на початку другої партії.

28 травня Костюк і Русе мали проводити стартовий матч у парах проти третіх сіяних Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай).

Таким чином, Марта зможе зосередитися на виступах в одиночці, в якій напередодні здолала в трьох сетах американку Кеті Волинець і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос. У п'ятницю 29 травня Костюк протистоятиме швейцарці Вікторії Голубич, час початку зустрічі визначиться пізніше.