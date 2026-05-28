Станіслав Матусевич — 28 травня 2026, 01:18
Костюк не зіграє у парному розряді Ролан Гаррос: відома причина
Українська тенісистка Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе знялися з парних змагань на Ролан Гаррос.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Тенісистки вимушені були ухвалити рішення про відмову від виступу через наслідки теплового удару Русе, якого вона зазнала під час недільного матчу першого кола одиночного розряду в Парижі проти польки Магдалени Френх на початку другої партії.

28 травня Костюк і Русе мали проводити стартовий матч у парах проти третіх сіяних Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай).  

Таким чином, Марта зможе зосередитися на виступах в одиночці, в якій напередодні здолала в трьох сетах американку Кеті Волинець і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос. У п'ятницю 29 травня Костюк протистоятиме швейцарці Вікторії Голубич, час початку зустрічі визначиться пізніше.

