Джокович знявся з Мастерсу в Монте-Карло, чоловік Світоліної отримав вайлд-кард

Станіслав Матусевич — 27 березня 2026, 17:19
Джокович знявся з Мастерсу в Монте-Карло, чоловік Світоліної отримав вайлд-кард
Третя ракетка світу серб Новак Джокович не виступить на Мастерсі в Монте-Карло, який відбудеться з 3 по 12 квітня.

Про це повідомляє Punto de Break. 

Причиною стала травма правого плеча, через яку Джокович пропустив попередній турнір аналогічної категорії в Маямі. 38-річний тенісист виступав на змаганні в Монако щорічно, починаючи з 2011 року. Минулого сезону він поступився у першому колі.

Натомість вайлд-кард в основну сітку Мастерсу в Монте-Карло отримали французи Гаель Монфіс та Моїс Куаме. Як відомо, Монфіс є чоловіком найкращої української тенісистки Еліни Світоліної й проводить останній сезон у кар'єрі.

17-річний Куаме отримав визнання у Маямі, ставши наймолодшим гравцем, який виграв матч в основній сітці цього турніру.

Новак Джокович мастерс Гаель Монфіс

Новак Джокович

