Ястремська вривається у першу півсотню, у лідерів оновленого рейтингу WTA без змін

У понеділок, 3 лютого, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

У першій десятці жодних змін не сталося, оскільки на тижні після Australian Open усі провідні тенісистки планети відпочивали. Лідирувати продовжує "нейтральна" спортсменка Аріна Сабалєнка, менше 200 очок програє їй полька Іга Швьонтек.

Першою ракеткою України залишається Марта Костюк, яка зберегла свою 22 позицію. Еліна Світоліна піднялася на один рядок та знаходиться прямо за Костюк.

Ангеліна Калініна зробила один крок назад. Різкий підйом на 22 місця завдяки виходу у фінал у Лінці здійснила Даяна Ястремська. З нового тижня вона замикає топ-50.

Трохи піднялися в рейтингу Юлія Стародубцева та Катаріна Завацька, а Анастасія Соболєва втратила 3 позиції.

Рейтинг WTA

(Оновлено 3 лютого)





1 (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8956; 2 (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8770; 3 (3). Коко Гофф (США) – 6538; 4 (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 5288; 5 (5). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4893; 6 (6) Джессіка Пегула (США) – 4861; 7 (7). Медісон Кіз (США) – 4680; 8 (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4095; 9 (9). Емма Наварро (США) – 3709; 10 (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3588;

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22 (22). Марта Костюк (Україна) – 2064; 23 (24). Еліна Світоліна (Україна) – 1970; 49 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1171; 50 (72). Даяна Ястремська (Україна) – 1169; 109 (111). Юлія Стародубцева (Україна) – 705; 136 (136). Дар’я Снігур (Україна) – 527; 147 (147). Леся Цуренко (Україна) – 490; 228 (225). Анастасія Соболєва (Україна) – 319; 238 (243). Катаріна Завацька (Україна) – 304.



