Снігур вийшла в основну сітку турніру WTA 250 у Клуж-Напоці

Українська тенісистка Дар'я Снігур (136) вийшла до основної сітки турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.

У фіналі кваліфікації українка за 1 годину 48 хвилин здолала господарку кортів Анку Тодоні (108) з рахунком 7:6(3), 6:4.

У першому сеті після обміну брейками на старті румунка вирвалася вперед 5:2 і подавала на сет. Снігур навіть довелося відіграти один сет-пойнт для того, щоб зрівняти рахунок і зрештою перевести партію на тай-брейк. Тут уже перевага українки була беззаперечною.

Боротьба у другому сеті була такою ж запеклою, з великою кількістю брейків. Снігур вдалося захистити свою подачу за рахунку 4:4 і потім вдало відіграти на прийомі, завершивши партію та гру на свою користь.

Transylvania Open – WTA 250

Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)

Призовий фонд: $275,094

Кваліфікація, фінал, 2 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Анка Тодоні (Румунія) 7:6(3), 6:4

Суперниця українки по першому колу основної сітки визначиться пізніше в неділю.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації Снігур розгромила швейцарку Сюзан Бандеккі 6:2, 6:0.