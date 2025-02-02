Снігур вийшла в основну сітку турніру WTA 250 у Клуж-Напоці
Українська тенісистка Дар'я Снігур (136) вийшла до основної сітки турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.
У фіналі кваліфікації українка за 1 годину 48 хвилин здолала господарку кортів Анку Тодоні (108) з рахунком 7:6(3), 6:4.
У першому сеті після обміну брейками на старті румунка вирвалася вперед 5:2 і подавала на сет. Снігур навіть довелося відіграти один сет-пойнт для того, щоб зрівняти рахунок і зрештою перевести партію на тай-брейк. Тут уже перевага українки була беззаперечною.
Боротьба у другому сеті була такою ж запеклою, з великою кількістю брейків. Снігур вдалося захистити свою подачу за рахунку 4:4 і потім вдало відіграти на прийомі, завершивши партію та гру на свою користь.
Transylvania Open – WTA 250
Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)
Призовий фонд: $275,094
Кваліфікація, фінал, 2 лютого
Дар'я Снігур (Україна) – Анка Тодоні (Румунія) 7:6(3), 6:4
Суперниця українки по першому колу основної сітки визначиться пізніше в неділю.
Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації Снігур розгромила швейцарку Сюзан Бандеккі 6:2, 6:0.