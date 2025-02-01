Калініна отримала першу суперницю на турнірі у Клуж-Напоці

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) наступного тижня зіграє на турнірі серії WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія), який проводиться на хардовому покритті у приміщенні.

У першому колі Калініна зустрінеться з господаркою кортів Єленою Габріелою Русе (113), яка отримала від організаторів вайлд-кард. Суперниці раніше зустрічалися двічі, кожна виграла по одному поєдинку. Останній з них датовано 2019 роком.

Змагання у Клуж-Напоці відбудуться з 3 по 9 лютого, призовий фонд – $275,094. Ангеліна виступить тут втретє. У 2021 та 2022 роках вона діставалася до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Лінці Калініна на старті поступилася Кларі Таусон.