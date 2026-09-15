Коллінз та Азаренко випали із рейтингу WTA

Американка Даніель Коллінз та білоруска Вікторія Азаренко перейшли у статус неактивних тенісисток у рейтингу WTA після закінчення US Open-2026.

Обидві востаннє грали ще на Відкритому чемпіонаті США 2025 році. Азаренко в 1/16 фіналу програла американській суперниці Джессіці Пегулі (1:6, 7:5), тоді як Коллінз у першому полі поступилася у двох сетах румунці Жаклін Крістіан (2:6, 0:6).

Таким чином, вони не заробили жодних рейтингових очок за останній рік і класифікуються WTA як неактивні.

Цікаво, що білоруська тенісистка зникла не лише з рейтингу, а й соціальних мереж. Вона востаннє щось публікувала в інстаграмі ще 1 січня 2026 року, коли виклала новорічну світлину. В інших соціальних мережах у свій день народження (31 липня) Азаренко розповіла, що вперше за довгий час змогла провести це свято із рідними, а не подорожуючи світом для виступів на турнірах.

Азаренко – колишня перша ракетка світу, яка двічі поспіль тріумфувала на Australian Open та US Open (2012, 2013).

Щодо Коллінз, то Даніель раніше розповіла, що пропустить першу частину сезону 2026 через проблеми зі здоров'ям. Американка заліковувала травму спини та проходила процедури заморожування яйцеклітин. Однак так і не повернулася у Тур.

За свою кар'єру 32-річна американська тенісистка виграла 4 титули, зокрема трофей турнірної серії WTA 1000 у Маямі, а також була 7-ю ракеткою світу. Коллінз доходила до фіналу Australian Open-2022 (поразка від Ешлі Барті), чвертьфіналу Ролан Гаррос-2020 (фіаско від Софії Кенін) та до 4-го кола US Open-2022 та Вімблдону-2024.

Раніше повідомлялося, що першою ракеткою світу стала переможниця US Open-2026 Єлєна Рибакіна. А от українка Марта Ксотюк дебютувала у чільній десятці рейтингу WTA.