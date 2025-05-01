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Жіноча команда України піднялася на 8 позицій в оновленому рейтингу збірних

Станіслав Матусевич — 1 травня 2025, 20:43
Жіноча команда України піднялася на 8 позицій в оновленому рейтингу збірних
Жіноча збірна України з тенісу
ФТУ

1 травня опубліковано оновлений рейтинг жіночих тенісних збірних у Кубку Біллі Джин Кінг. Збірна України в ньому піднялася на 8 позицій і посідає 11 місце.

У квітні більшість жіночих збірних проводили матчі у групах різного рівня. Команда України у польському Радомі перемогла господарок міні-турніру та швейцарок, чим вперше в історії забезпечила собі місце у фінальному раунду Кубку Біллі Джин Кінг.

За нашу збірну виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Рейтинг жіночих збірних:

  1. (1). Італія – 1235;
  2. (7). Велика Британія – 1145;
  3. (9). США – 1096.25;
  4. (10). Іспанія – 1093.75;
  5. (2). Канада – 1033.75;
  6. (12). Казахстан – 1022.50;
  7. (14). Японія – 996.25;
  8. (6). Польща – 988.75;
  9. (4). Словаччина – 987.5;
  10. (3). Чехія – 975;
  11. (19). Україна – 955.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна 1 травня о 22:30 проведе півфінальний матч на турнірі серії WTA 1000 проти першої ракетки світу білоруски Аріни Сабалєнки.

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Жіноча збірна України з тенісу

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