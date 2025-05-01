Жіноча команда України піднялася на 8 позицій в оновленому рейтингу збірних

1 травня опубліковано оновлений рейтинг жіночих тенісних збірних у Кубку Біллі Джин Кінг. Збірна України в ньому піднялася на 8 позицій і посідає 11 місце.

У квітні більшість жіночих збірних проводили матчі у групах різного рівня. Команда України у польському Радомі перемогла господарок міні-турніру та швейцарок, чим вперше в історії забезпечила собі місце у фінальному раунду Кубку Біллі Джин Кінг.

За нашу збірну виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Рейтинг жіночих збірних:

(1). Італія – 1235; (7). Велика Британія – 1145; (9). США – 1096.25; (10). Іспанія – 1093.75; (2). Канада – 1033.75; (12). Казахстан – 1022.50; (14). Японія – 996.25; (6). Польща – 988.75; (4). Словаччина – 987.5; (3). Чехія – 975; (19). Україна – 955.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна 1 травня о 22:30 проведе півфінальний матч на турнірі серії WTA 1000 проти першої ракетки світу білоруски Аріни Сабалєнки.