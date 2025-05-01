Жіноча команда України піднялася на 8 позицій в оновленому рейтингу збірних
Жіноча збірна України з тенісу
ФТУ
1 травня опубліковано оновлений рейтинг жіночих тенісних збірних у Кубку Біллі Джин Кінг. Збірна України в ньому піднялася на 8 позицій і посідає 11 місце.
У квітні більшість жіночих збірних проводили матчі у групах різного рівня. Команда України у польському Радомі перемогла господарок міні-турніру та швейцарок, чим вперше в історії забезпечила собі місце у фінальному раунду Кубку Біллі Джин Кінг.
За нашу збірну виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
Рейтинг жіночих збірних:
- (1). Італія – 1235;
- (7). Велика Британія – 1145;
- (9). США – 1096.25;
- (10). Іспанія – 1093.75;
- (2). Канада – 1033.75;
- (12). Казахстан – 1022.50;
- (14). Японія – 996.25;
- (6). Польща – 988.75;
- (4). Словаччина – 987.5;
- (3). Чехія – 975;
- (19). Україна – 955.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна 1 травня о 22:30 проведе півфінальний матч на турнірі серії WTA 1000 проти першої ракетки світу білоруски Аріни Сабалєнки.