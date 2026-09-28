Україна зберегла місце у трійці найсильніших збірних Кубку Біллі Джин Кінг
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Після історичного виходу у фінал збірна України залишилася третьою у світовому рейтингу команд Кубку Біллі Джин Кінг.
В оновленому рейтингу від 28 вересня Україна має 1226,25 бала.
Вище розташувалися Італія та Чехія, яка піднялася на друге місце після перемоги над українками у фіналі.
На цьогорічному фінальному турнірі в Шеньчжені українки обіграли Бельгію у чвертьфіналі та чинних на той момент чемпіонок італійок у півфіналі. Україна вперше в історії дійшла до фіналу, де поступилася Чехії з рахунком 0:2.
Рейтинг команд Кубку Біллі Джин Кінг
- Італія – 1312,5
- Чехія – 1277,5
- Україна – 1226,25
- Велика Британія – 1178,75
- Іспанія – 1131,25
Напередодні визначився суперник чоловічої збірної України у плейоф Першої світової групи Кубку Девіса.