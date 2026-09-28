Україна зберегла місце у трійці найсильніших збірних Кубку Біллі Джин Кінг

Після історичного виходу у фінал збірна України залишилася третьою у світовому рейтингу команд Кубку Біллі Джин Кінг.

В оновленому рейтингу від 28 вересня Україна має 1226,25 бала.

Вище розташувалися Італія та Чехія, яка піднялася на друге місце після перемоги над українками у фіналі.

На цьогорічному фінальному турнірі в Шеньчжені українки обіграли Бельгію у чвертьфіналі та чинних на той момент чемпіонок італійок у півфіналі. Україна вперше в історії дійшла до фіналу, де поступилася Чехії з рахунком 0:2.

Рейтинг команд Кубку Біллі Джин Кінг

Італія – 1312,5 Чехія – 1277,5 Україна – 1226,25 Велика Британія – 1178,75 Іспанія – 1131,25

Напередодні визначився суперник чоловічої збірної України у плейоф Першої світової групи Кубку Девіса.