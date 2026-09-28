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Україна зберегла місце у трійці найсильніших збірних Кубку Біллі Джин Кінг

Олексій Мурзак — 28 вересня 2026, 23:33
Україна зберегла місце у трійці найсильніших збірних Кубку Біллі Джин Кінг
Getty Images

Після історичного виходу у фінал збірна України залишилася третьою у світовому рейтингу команд Кубку Біллі Джин Кінг.

В оновленому рейтингу від 28 вересня Україна має 1226,25 бала.

Вище розташувалися Італія та Чехія, яка піднялася на друге місце після перемоги над українками у фіналі.

На цьогорічному фінальному турнірі в Шеньчжені українки обіграли Бельгію у чвертьфіналі та чинних на той момент чемпіонок італійок у півфіналі. Україна вперше в історії дійшла до фіналу, де поступилася Чехії з рахунком 0:2.

Рейтинг команд Кубку Біллі Джин Кінг

  1. Італія – 1312,5
  2. Чехія – 1277,5
  3. Україна – 1226,25
  4. Велика Британія – 1178,75
  5. Іспанія – 1131,25

Напередодні визначився суперник чоловічої збірної України у плейоф Першої світової групи Кубку Девіса.

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