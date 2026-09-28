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Визначився суперник збірної України у плейоф Першої світової групи Кубку Девіса

Микола Літвінов — 28 вересня 2026, 18:00
Визначився суперник збірної України у плейоф Першої світової групи Кубку Девіса
Збірна України з тенісу
ФТУ

За підсумками жеребкування було визначено, що Швеція стане суперником чоловічої збірної України з тенісу на стадії плейоф Першої світової групи Кубку Девіса.

Про це повідомляється на сайті організації.

Поєдинок за право повернутися до другого дивізіону чоловічого тенісу відбудеться у лютому 2027 року. Матч буде для українців гостьовим, оскільки остання зустріч між командами відбулася у Дніпрі в 2018 році.

Додамо, що збірна Швеції протягом своєї історії 7 разів тріумфувала у Кубку Девіса.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" після перемоги над командою Кіпру у матчі Другої Світової групи піднялися на 3 позиції й посідає 44-те місце в оновленому рейтингу націй.

Напередодні визначилися учасники фінального раунду Кубку Девіса сезону-2026.

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