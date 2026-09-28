Визначився суперник збірної України у плейоф Першої світової групи Кубку Девіса
Збірна України з тенісу
ФТУ
За підсумками жеребкування було визначено, що Швеція стане суперником чоловічої збірної України з тенісу на стадії плейоф Першої світової групи Кубку Девіса.
Про це повідомляється на сайті організації.
Поєдинок за право повернутися до другого дивізіону чоловічого тенісу відбудеться у лютому 2027 року. Матч буде для українців гостьовим, оскільки остання зустріч між командами відбулася у Дніпрі в 2018 році.
Додамо, що збірна Швеції протягом своєї історії 7 разів тріумфувала у Кубку Девіса.
Нагадаємо, що "синьо-жовті" після перемоги над командою Кіпру у матчі Другої Світової групи піднялися на 3 позиції й посідає 44-те місце в оновленому рейтингу націй.
Напередодні визначилися учасники фінального раунду Кубку Девіса сезону-2026.