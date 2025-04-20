Руне несподівано переміг Алькараса у фінальному матчі в Барселоні

Данський тенісист Хольгер Руне (13) став переможцем грунтового турніру серії АТР 500, що проходив у Барселоні. У фінальному матчі він переміг першого сіяного іспанця Карлоса Алькараса (2).

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 7:6(6), 6:2.

Під час поєдинку Алькарас звертався за допомогою лікаря через проблеми зі стегном.

Відеоогляд матчу

За матч Руне не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 3 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, не помилявся на подачі та зробив 1 брейк.

Barcelona Open Banc Sabadell – ATP 500

Барселона, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €3,050,800

Фінал, 20 квітня

Хольгер Руне (Данія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6(6), 6:2

Це була четверта зустріч суперників, данець зрівняв рахунок. Руне провів свій 11 фінал у Турі та здобув 5 титул. Остання з перемог датується квітнем 2023 року в Мюнхені. В рейтингу Хольгер повернеться у топ-10 на 9 позицію.

Алькарас зіграв 24 фінал і має наразі 18 трофеїв. Іспанець перемагав у Барселоні у 2022 та 2023 роках. Оскільки Александр Звєрєв став тріумфатором змагань у Мюнхені, саме німця Алькарас пропустить на другу позицію світового рейтингу.