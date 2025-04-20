Звєрєв переміг на турнірі АТР 500 у Мюнхені
Німецький тенісист Александр Звєрєв (3) став переможцем грунтового турніру серії АТР 500 у Мюнхені. У вирішальному поєдинку він впевнено переміг американця Бена Шелтона (15)
Матч двох перших сіяних тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.
Про перевагу німця свідчить той факт, що у його візаві за всю гру не було жодного брейк-пойнту.
За матч Звєрєв 4 рази подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 3 ейси і стільки ж разів помилився на подачі.
Александр Звєрєв (Україна) – Бен Шелтон (США) 6:4, 6:2
Це була друга зустріч суперників, обидві виграв німець.
Звєрєв зіграв свій 38 фінал на рівні АТР і завоював 24 титул. У Мюнхені він ставав чемпіоном у 2017 та 2018 роках. Якщо Карлос Алькарас не виграє 20 квітня фінал у Барселоні, Александр підніметься на другу сходинку рейтингу. В іншому випадку він залишиться третім.
Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналісти на чоловічому турнірі у Барселоні.