Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Звєрєв переміг на турнірі АТР 500 у Мюнхені

Станіслав Матусевич — 20 квітня 2025, 16:26
Звєрєв переміг на турнірі АТР 500 у Мюнхені
Александр Звєрєв
Getty images

Німецький тенісист Александр Звєрєв (3) став переможцем грунтового турніру серії АТР 500 у Мюнхені. У вирішальному поєдинку він впевнено переміг американця Бена Шелтона (15)

Матч двох перших сіяних тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Про перевагу німця свідчить той факт, що у його візаві за всю гру не було жодного брейк-пойнту.

За матч Звєрєв 4 рази подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 3 ейси і стільки ж разів помилився на подачі.

BMW Open by American Express – АТР 500
Мюнхен, Німеччина, грунт
Призовий фонд: 2,747,360
Фінал, 20 квітня

Александр Звєрєв (Україна) – Бен Шелтон (США) 6:4, 6:2

Це була друга зустріч суперників, обидві виграв німець. 

Звєрєв зіграв свій 38 фінал на рівні АТР і завоював 24 титул. У Мюнхені він ставав чемпіоном у 2017 та 2018 роках. Якщо Карлос Алькарас не виграє 20 квітня фінал у Барселоні, Александр підніметься на другу сходинку рейтингу. В іншому випадку він залишиться третім.

Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналісти на чоловічому турнірі у Барселоні.

АТР Звєрєв Бен Шелтон

Звєрєв

Визначилися фіналісти турніру АТР 500 у Мюнхені
Перший сіяний Мастерсу в Монте-Карло програв у своєму стартовому матчі
Сіннер лідирує в рейтингу АТР, Овчаренко залишається першою ракеткою України
Визначилися останній чвертьфіналіст та перший півфіналіст серед чоловіків у Маямі
З Джоковичем і без Монфіса: стали відомі сім чвертьфіналістів на турнірі в Маямі

Останні новини