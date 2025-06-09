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Сачко наближається до 200 найкращих, Сіннер впевнено лідирує в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 9 червня 2025, 08:35
Сачко наближається до 200 найкращих, Сіннер впевнено лідирує в оновленому рейтингу АТР
Яннік Сіннер
Getty images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 9 червня.

Перша ракетка України Віталій Сачко наближається до топ-200. Завдяки виходу у півфінал на челенджері у Простейові він піднявся на 20 місць і новий тиждень починає 205-м.

Фіналіст Ролан Гаррос Яннік Сіннер продовжує лідирувати з відривом у дві тисячі очок від переможця французького мейджору Карлоса Алькараса.

Через невдалий виступ у Парижі з четвертої на сьому позицію опустився американець Тейлор Фрітц. Завдяки цьому кар'єрні рекорди встановили Джек Дрейпер та Лоренцо Музетті. Британець став четвертим, а італієць шостим.

Чвертьфіналіст Ролан Гаррос американець Томмі Пол повернувся у топ-10 на восьме місце, і це його найвища позиція в кар'єрі.

Другою ракеткою України став Олександр Овчаренко. Він піднявся на 334 місце. Олег Приходько втратив 17 позицій і йде 343-м.

Трохи додав Олексій Крутих, а Вадим Урсу і Юрій Джавакян, навпаки, мінімально опустилися в рейтингу. Ерік Ваншельбойм перебуває на грані входження в топ-500.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 880 очок;
  2. (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 850;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 385;
  4. (5). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 800;
  5. (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 630;
  6. (7). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 560;
  7. (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 485;
  8. (12). Томмі Пол (США) – 3 510;
  9. (10). Хольгер Руне (Данія) – 3 440;
  10. (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 285;

...

205 (225). Віталій Сачко (Україна) – 264;
334 (347). Олександр Овчаренко (Україна) – 156;
343 (326). Олег Приходько (Україна) – 150;
446 (448). Олексій Крутих (Україна) – 99;
459 (458). Вадим Урсу (Україна) – 94;
485 (484). Юрій Джавакян (Україна) – 85;
501 (508). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 79.

Нагадаємо, що у оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася на 13 позицію, інші українки теж прогресують.

Новак Джокович Віталій Сачко Олександр Овчаренко Яннік Сіннер Олексій Крутих Ерік Ваншельбойм Карлос Алькарас Вадим Урсу Лоренцо Музетті Олег Приходько Тейлор Фрітц Рейтинг ATP Томмі Пол Ролан Гаррос 2025

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