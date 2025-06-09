Сачко наближається до 200 найкращих, Сіннер впевнено лідирує в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 9 червня.

Перша ракетка України Віталій Сачко наближається до топ-200. Завдяки виходу у півфінал на челенджері у Простейові він піднявся на 20 місць і новий тиждень починає 205-м.

Фіналіст Ролан Гаррос Яннік Сіннер продовжує лідирувати з відривом у дві тисячі очок від переможця французького мейджору Карлоса Алькараса.

Через невдалий виступ у Парижі з четвертої на сьому позицію опустився американець Тейлор Фрітц. Завдяки цьому кар'єрні рекорди встановили Джек Дрейпер та Лоренцо Музетті. Британець став четвертим, а італієць шостим.

Чвертьфіналіст Ролан Гаррос американець Томмі Пол повернувся у топ-10 на восьме місце, і це його найвища позиція в кар'єрі.

Другою ракеткою України став Олександр Овчаренко. Він піднявся на 334 місце. Олег Приходько втратив 17 позицій і йде 343-м.

Трохи додав Олексій Крутих, а Вадим Урсу і Юрій Джавакян, навпаки, мінімально опустилися в рейтингу. Ерік Ваншельбойм перебуває на грані входження в топ-500.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 880 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 850; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 385; (5). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 800; (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 630; (7). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 560; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 485; (12). Томмі Пол (США) – 3 510; (10). Хольгер Руне (Данія) – 3 440; (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 285;

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205 (225). Віталій Сачко (Україна) – 264;

334 (347). Олександр Овчаренко (Україна) – 156;

343 (326). Олег Приходько (Україна) – 150;

446 (448). Олексій Крутих (Україна) – 99;

459 (458). Вадим Урсу (Україна) – 94;

485 (484). Юрій Джавакян (Україна) – 85;

501 (508). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 79.

Нагадаємо, що у оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася на 13 позицію, інші українки теж прогресують.